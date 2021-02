Ahogy arról már korábban hírt adtunk, a Szlovák Posta január második felében jelentette be, hogy hozzávetőlegesen száz hivatal szűnik meg az országban. A döntést azzal indokolták, hogy a Szlovák Postának számos olyan kirendeltsége van, amely már évek óta veszteséggel működik. Akkor úgy fogalmaztak, a legközelebbi bezárások helyszíneit akkor teszik közzé, ha arról már a polgármestereket is tájékoztatták.

„Komárom városa hivatalos értesítést ilyen szándékról nem kapott, viszont egy belső levélben már jelezték, hogy az őrsújfalui fiók működése szünetelni fog” – fogalmazott Keszegh Béla. A polgármester szerint a Szlovák Posta azt a helyzetet szeretné kihasználni, hogy a várossal kötött szerződésük épp lejárt és most kéne aláírni az újat.

Keszegh Béla úgy vélekedett, hogy az ideiglenes megszűnés egyben azt is jelenti, véglegesen bezár a közel kétezer lakosú – közigazgatásilag Komáromhoz tartozó – település egyetlen postája.

Ezért a helyiek petíciót indítottak annak érdekében, hogy megakadályozzák az őrsújfalui posta bezárását.

Minderről sajtótájékoztatón beszélt ma Keszegh Béla, polgármester, valamint Molnár Marian és Szabó Csilla, a városrész képviselői.

Keszegh hangsúlyozta, nincs észszerű magyarázata annak, hogy bezárják az őrsújfalui postát, melynek épülete ugyan önkormányzati tulajdonban van, de rendkívül jutányos áron, mindössze havi 70 euróért bérli Komárom városától a Szlovák Posta. A város eddig is biztosította a szükséges felújításokat, épp a Szlovák Posta kérésére újították fel a belső termeket tavaly, s a posta előtti teret is rendbe hozták – mondta.

Emellett érvelt Szabó Csilla városi képviselő is, aki egyben az ÉS?! Polgári Társulás vezetője, aki nemcsak a városrész képviselőjeként, de a kultúrház vezetőjeként is érintett az épület felújításában (egy épületben van a színház és a posta). Elmondta, a kultúrház pályázatán elnyert összegből sikerült a postafiók tetőszerkezetét felújítani, a beltéri ajtókat kicserélni, s a felújított mosdókat is használhatják a posta alkalmazottai.

Keszegh elmondta, a legutóbbi képviselő-testületi ülésen elfogadták a Szlovák Posta eddigi szerződésének a meghosszabbítását, sőt a város azt is tervezi, hogy még ebben az évben felújítják az épület külső homlokzatát is. „Ezért is

teljesen érthetetlen, hogy bár mindent megteszünk azért, hogy az a fiók megmaradjon, mégis a megszüntetését fontolgatják” – tette hozzá.

A polgármester kiemelte, a posta jelentős tranzitforgalmat is bonyolít, hiszen a főút mentén kényelmesen lehet parkolni, sokan átutazóban is igénybe veszik a postai szolgáltatásokat. „Tehát az nem lehet érv, hogy kihasználatlanság miatt zárják be a postát” – húzta alá.

A Molnár Marián városi képviselő által indított petíciót már közel ezren aláírták, tiltakozásul a posta bezárása ellen. A jelentős számú, eddig kitöltött íveket a napokban már elküldték a Szlovák Posta részére, illetve a közlekedési tárcának, melynek hatáskörébe az állami posta tartozik.

A petíció ráirányítja a felelős minisztérium és az állami posta figyelmét arra, hogy a településen élők életét megnehezítené, ha bezárnák az egyetlen postát.

Főként az idősebb generációt érintené kedvezőtlenül, hiszen ők kevésbé mobilisak, és elektronikusan sem tudják intézni az utalásaikat.

Molnár Marián megjegyezte, a településen, bár többször is kezdeményezték, egyetlen pénzintézet sem helyezett ki bankautomatát, így pénzfelvételhez is egyedül a kihelyezett postán van lehetőségük a településen élőknek. A képviselő nehezményezte, hogy a bezárással kapcsolatban nem szólították meg a Regulációs Hivatalt és a helyi önkormányzatot. „Most úgy néz ki, ezeket a folyamatokat a Szlovák Posta igyekszik megkerülni, és úgymond csak ideiglenesen szüntetné meg a fiókot.

De azt senki sem gondolhatja komolyan, hogy amennyiben egyszer ezt a postát bezárják, később újra nyitják”

– vélekedett. „A petíciót pillanatok alatt egy emberként írták alá a helyiek, mindenki megmozdult” – mondta Molnár Marián, aki továbbra is gyűjti az aláírásokat a postafiók bezárása ellen.

A Szlovák Postának jelenleg 12 894 alkalmazottja van 1372 településen 1599 fiókkal. A közlekedési tárca az év elején bejelentette, hogy megválnak 756 postai dolgozótól, többeket pedig más pozíciókba helyeznek át. Az őrsújfalui postafiók mindössze három alkalmazottal működik – tudtuk meg.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)