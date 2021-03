Szencen a Kisfaludy síroknál és Esterházy János emléktáblájánál, a Zoboralján Nyitragesztén a hősi halottak emlékművénél és Pogrányban Esterházy János emlékművénél emlékezett 2021. március 14-én a szórvány magyarság egy maroknyi csoportja a szabadságharc évfordulójáról és Esterházy János mártírról.

2020 után ismét csak csendesen emlékezhetünk a 173 évvel ezelőtt kitört forradalomra és szabadságharcra. Szencen Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, Duray Rezső, az MKP járási és városi elnöke, a Szenc és Vidéke Célalap vezetője és e sorok szerzője emlékezett a Kisfaludy síroknál, ahol Kisfaludy István nemzetőr is nyugszik.

A Kisfaludy család a tizenkilencedik században telepedett le a városban, István néptanító volt, az 1848-49-es szabadságharc idején nemzetőr volt, amiről egy fennmaradt okirat is tanúskodik. A Kisfaludy sírok megkoszorúzása után Esterházy János emléktáblájánál gyújtottunk gyertyát.

Az emléktábla a Lourdes-i Szűz Mária szobornál van, a tábla még 1994-ben elkészült, de évtizedekig Duray Rezső pincéjében várta jobb sorsát, végül 2019 júniusában szentelték azt fel. A legenda szerint Szűz Mária szobránál többször imádkozott Esterházy János, testvérének írt levelében is említi a Máriácska szobrot. Szencen délelőtt Esterházy János lelkiüdvéért ajánlották fel a világhálón közvetített szentmisét.

Duray Rezső felolvasta az Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért szóló imádságot, amivel hálát adtunk az úrnak: „Irgalmas Istenünk, dicsőítsd meg nevedet János szolgád boldoggá avatása által is.”

A zoboralji Alsóbodokon szentmisével és emlékműsorral tisztelegtek a mártír emléke előtt, amely megtekinthető itt.

Nyitragesztén a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának néhány tagja helyezett el koszorút és mécsest a hősök tiszteletére. Az emlékművet 2006-ban emelték, és az akkori polgármester, Gál Erzsébet helyezte el a koszorút, elmondta: annak idején azért nevezték el Hősi Emlékkeresztnek a táblát, mert a két világégés hősi halottain túl azokra a szabadságharcosokra és katonákra is emlékezni akartak, akik a magyarságért küzdöttek a többi háborúban, harcban.

Pogrányban Isten szolgája Esterházy János emlékművénél koszorút és mécsest helyztek el a Csemadok Nyitrai Területi Választmány tagjai és a helyi csemadokosok egy szűk csoportja. Pogrányban Kulmon Angelika, a Célalap ügyvezetője olvasta fel az imádságot, melyben Esterházy János közbenjárását kérjük. „Istenünk, János szolgád közbenjárására kérünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy […], és áraszd ki Szentlelkedet, növeld a hitet, a reményt és a szeretetet a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen Közép-Európa nemzeteiben, hogy Veled és Benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva bátran teljesítsük küldetésünket, a Te irgalmas szereteted Országát terjesztve, ami egyedül ad örök életet és boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”

A Csemadok Nyitrai Területi Választmánya az elmúlt egy évben 2 választmányi tagtól is örökre elbúcsúzott, a nemzeti ünnep alkalmából az ő sírjukat is meglátogatták az emlékezők. Buday Mihály a Csemadok Lédeci Alapszervezetének elnöke volt, a Hajnalkert Lédeci Hagyományőrző Csoport alapító tagja, majd Tóth Klára sírjánál is emlékeztünk, aki a Választmány alelnökeként dolgozott és a Szövetség a Közös Célokértnak is munkatársa volt.

(Neszméri Tünde/Felvidék.ma)