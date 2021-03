Szándékosság vagy ostobaság? Ezt a kérdést gyakran felteszi magának a politikusok megnyilvánulásait követve Ján Baránek politikai elemző. A legutóbbi nyilatkozat, mely felkeltette a figyelmét, Jaroslav Naď (OĽANO) védelmi miniszter reagálása volt arra a közvélemény-kutatásra, miszerint Igor Matovič (OĽANO) kormányfő már a megkérdezettek csaknem 80 százalékának nem élvezi a bizalmát.

A védelmi miniszter erre azt válaszolta, hogy a 80 százalék nem lényeges, fontos, hogy az OĽANO választóinak élvezi a bizalmát.

„Én az ostobaság különböző mélységeivel találkoztam, de ők még mindig képesek meglepni engem, nemcsak Naď, hanem ennek a kormánynak minden tagja. Képesek olyan ökörségeket mondani, hogy az ember szinte hinni sem akar a fülének, aztán rájön, hogy sikerült egy újabb lécet leverniünk” – olvasható Baránek közösségi oldalon tett bejegyzésében.

Hogy mi az, ami megragadta a figyelmét Naď nyilatkozataiban? „Neki egyáltalán nem esett le, hogy már most is csak feleakkora a támogatottságuk a választási eredményükhöz képest, s hipotetikusan, teoretikusan és gyakorlatilag is, ha az OĽANO akár 4 százalékra esik is vissza, logikus, hogy Igor Matovič az OĽANO választóinál jelentős támogatottságot élvez. Tehát ezzel érvelni tényleg idiotizmusnak számít, méghozzá töménynek, s az ilyen embereknek, akik ezeket az elemi összefüggéseket sem értik, nem szabadna minisztereknek lenniük, sőt a parlamentben sem szabadna ülniük. Ez nem valami bonyolult matematika vagy statisztika, ehhez csak józan paraszti ész kell” – fejtette ki Baránek.

Hozzátette még, hogy az ember elvárná, hogy a miniszterek az ilyen kérdésekben képesek legyenek tájékozódni, de sajnos határozottan nem tudnak. Mint mondta, már nem hisz abban, hogy ez szándékos lenne, inkább hajlik arra, hogy mindez az ostobaság jele.

„Higgyék el barátaim, ők ostobák” – állapította meg Baránek. A koalíciós pártok választóinak azonban az üzeni, ne bosszankodjanak azon, hogy kiket választottak. „Ne bosszankodjanak, én, aki ezekben a körökben mozgok, sem tudtam, hogy ennyire ostobák” – mondta Baránek.

(NZS/Felvidék.ma/ParlamentnéListy.sk)