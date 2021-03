Az elkövetkező hetekben zajlik az alapiskolákban a beiratkozás. Óriási jelentőséggel bír ez az esemény a leendő tanulók számára. A szülők döntése nagyban befolyásolja gyermekeik jövőjét, életpályáját. A felvidéki magyar közösségeink számára is fontos döntés előtt állnak a leendő elsősök szülei.

„Az oktatásügyben dolgozók, és minden egyes, a magyar közösség sorsát a szívén viselő ember évente aggódva figyeli és várja az iskolai beiratkozások eredményeit”

– kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének az elnöke.

Idén – mint minden más – a gyermekek beíratása is a megszokottaktól eltérően zajlik. A beiratkozások időpontját az illetékesek április 1. és 30. között határozták meg azon gyermekek részére, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket.

A jeles alkalomra az alapiskolák épületeiben kerül sor az egyes iskolák lehetőségeihez alkalmazkodva, és betartva a járványügyi előírásokat. Az iskolák a gyermekek jelenléte nélkül végzik a beíratásokat. A szülő, illetve a törvényes képviselő előzetes, telefonon történő egyeztetés után kaphat időpontot az eseményre, s magával kell hoznia egy meghatalmazást, amelyben igazolja a másik szülő beleegyezését is.

A másik lehetőség a beíratásra elektronikus formában történik, vagyis az iskolák honlapján elérhető nyomtatványok kitöltésével és azok beküldésével postai vagy elektronikus úton, csatolva hozzájuk a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. A legtöbb iskola honlapján minden szükséges tudnivaló elérhető, az iskola profiljától kezdve a lehetőségek széles tárházáig, mint ahogyan a sajtó is teret ad az egyes iskolák bemutatkozásának – vázolta fel a SZMPSZ elnöke.

„Az anyanyelvű oktatás választása gyermekeink részére a legnagyobb ajándék. Az anyanyelv érzelmi biztonságot adó nyelv, szemben az idegen nyelvvel, ami a közlés nyelve. Mindkettőnek más a szerepe. Az utóbbival megértetjük magunkat, az első pedig az otthon biztonságos melegét és a bizalmat adja kísérőnek” – hangsúlyozta.

Az anyanyelv a kultúra, a műveltség, az identitás, az élmények, a barátság, a játékok, a hagyományok, az ünnepségek, az iskolai műsorok, az előadások nyelve. „Az anyanyelven való tanulás pedig nemcsak jog, hanem lehetőség és előny is. Az igyekvő, otthonról is támogató közegből érkező gyermek az anyanyelvi iskola befejezésekor 4 nyelvet is magáénak tudhat, hiszen anyanyelvén kívül a szlovák és még további két idegen nyelv megtanulására is lehetősége nyílik. Ahány nyelvet megtanul, annyi kultúrát is megismer. Idegen nyelvet megtanulni csak megfelelő anyanyelvi alapokon lehet. Ez vonatkozik az összes tantárgyra is. Ha a gyermek nem érti, hogy az iskolában miről beszélnek, hogyan értheti meg a dolgok összefüggéseit?” – magyarázta.

A beiratkozási időszakban a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége népszerűsítő anyagokkal, tanácsadással igyekszik segíteni a szülőket az iskolaválasztásban. Ezzel kapcsolatban kifejtette: „Idén egy online előadássorozatot indítottunk, és a soron következő előadás éppen ebben a témakörben fog zajlani március 31-én, szerdán, 18 órai kezdettel, Vár az iskola címmel. Erre a tartalmas előadásra a pedagógusokon kívül a szülőket is meghívjuk, ahol aktuális tanácsokkal lát el mindenkit Strédl Terézia pszichológus, a Selye János Egyetem adjunktusa.”

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szorosan együttműködik a Rákóczi Szövetséggel, támogatják a Magyar iskolaválasztási programot azzal a céllal, hogy minél több magyar család vállalja gyermeke magyar iskolába íratását. A program két fő elemében segít a Szövetség: az óvodai iskolaválasztási kampány szervezésében és a magyar iskolakezdő diákok beiratkozási ösztöndíjának átadásánál.

„Mindnyájan továbbra is azon dolgozunk, hogy iskoláink megmaradjanak és a tanulók létszáma évről évre emelkedjen. Adjunk hát esélyt a magyar közegben élő gyermeknek, hogy magyar maradhasson! Köszönöm valamennyi szülőnek, aki a magyar iskolát választja, hogy megadja a lehetőséget gyermekének az anyanyelven való tanulásra” – zárta gondolatait Fekete Irén.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)