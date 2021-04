A járványhelyzet miatt az iskolaköteles kisgyermekek szülei még április végéig élhetnek az elektronikus beiratkozás lehetőségével. Emellett április 15-e és 17-e között is meghirdették a gútai beiratkozásokat a 2021/2022-es tanévre. Gútán 3 magyar tannyelvű és 1 szlovák alapiskola van, ahová eddig összesen 110 gyermeket írattak be a következő tanévre.

Takács Imre, a gútai tanügyi hivatal vezetője hangsúlyozta, részeredményeket tud csak közölni, melyek a ma délig (április 17) leadott beiratkozási eredményeket tükrözik.

Érdeklődésünkre elmondta, az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények közül a Corvin Mátyás Alapiskolába íratták be idén is a legtöbb gyermeket, szám szerint 33-at (3 halasztási kérelem). A II. Rákóczi Ferenc Alapiskolába 20 kiselsőst (ebből négyen halasztást kérnek) írattak be. Az egyetlen szlovák tannyelvű Ján Amos Komenský Alapiskolába 26 gyermek jelentkezett (nem érkezett halasztási kérelem). A magyar kormány támogatásának köszönhetően felújított, egyházi fenntartású Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontot 31 gyermek szülei választották (eddig nem érkezett halasztási kérelem).

A korábban, múlt héten zajló komáromi iskolai beiratkozásoknál rámutattunk, a kiselsősök beiratkozási száma a járási székhely nemzetiségi arányai szerint alakultak. Gútán is hasonló a helyzet, némi eltéréssel.

A város lakosságának 78,5 százaléka vallotta magát magyar nemzetiségűnek a 2011-es népszámlálás alkalmával. A magyar oktatási intézményekbe beíratott gyermekek száma az idei beiratkozások során egy kicsit elmarad a nemzetiségi arányoktól: a 110 beíratott gyermekből 84 kisgyermek szülei választották a magyar iskolát.

Takács Imre szerint az iskolaválasztás esetében sokat számít, milyen az intézmény megítélése, jövőképe, vezetése. „A szlovák alapiskola élére két évvel ezelőtt kinevezett iskolaigazgató ügyes, jól menedzseli az intézményt” – mondta, így ennek is köszönhető, hogy magyar gyermekeket – akár még magyar óvoda után is – szlovák iskolába íratják a szülők. Bár ugyanígy vonzó tud lenni egy modernizált, felújított intézmény, amely a gútai egyházi fenntartású iskolaközpontot is jellemzi az utóbbi évek magyarországi támogatásának köszönhetően ennek az oktatási intézménynek is növekedett a népszerűsége a szülők körében.

Gútán még mindig kérdés, hogy az iskola összevonásokra tett kísérlet meghiúsulását követően hogyan lesz képes az önkormányzat tartós megoldást kínálni az egyre csökkenő gyereklétszám mellett az önkormányzati magyar iskolák fenntartására.

Az elmúlt években az összes városi fenntartású iskola megújult az EU-s forrásoknak köszönhetően, így az épületek felújítása már nem terheli a várost, a kisiskolák támogatásának köszönhetően pedig kigazdálkodható az intézmények működtetése.

„Mivel egyre többen választják az egyházi fenntartású magyar iskolát, óriási kérdés, hogy az önkormányzat megtesz-e mindent annak érdekében, hogy a saját fenntartása alá tartozó iskoláit is népszerűsítse” – nyilatkozta portálunknak Angyal Béla képviselő.

Hozzátette, a magyar kormány támogatásából épülő egyházi iskolaközpontot a felújítás alatt az önkormányzat segítette az elmúlt években tantermek biztosításával, és minden egyéb elképzelhető eszközzel.

„A beiratkozási eredményeket látva kicsit úgy érzem, az önkormányzati iskolák kárára lett túljelentkezés az egyházi iskolába, akik nagyon szorgosan, a járványhelyzet ellenére is agitálták a szülőket foglalkozásokkal. Véleményem szerint a gútai önkormányzat nem fektetett bele kellő energiát az idei iskolai beiratkozásokba” – nyilatkozta portálunknak.

Samu István, szintén helyi képviselő, egyben a Corvin Alapiskola tanára, portálunknak elmondta, örömmel veszi tudomásul, hogy az idén több szülő választotta a városban a magyar tannyelvű iskolát. „Azon viszont el kell gondolkodni, hogy az önkormányzati óvodákban az egyházi iskolát népszerűsítették az elmúlt hetekben. Azt gondolom, ez nem egészséges, hiszen az egyházi iskolának is van óvodája, így a szülő/gyermek egyházi kötődése már az óvodában kialakulhat. Talán erre jobban oda kell figyelni, hogy az önkormányzati fenntartású óvodákban az önkormányzati iskolákat preferáljuk” – vélekedett.

