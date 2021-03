Erdélyben és a Felvidéken is láthatóak lesznek a magyar közmédia, így az M4 Sport által közvetített mérkőzések: az U21-es magyar labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki találkozói és az A-válogatott világbajnoki selejtezői.

Csütörtökön Marco Rossi együttese a Robert Lewandowskit is soraiban tudó lengyel nemzeti csapat ellen kezdi meg a 2022-es világbajnoki selejtezősorozatot. A Gera Zoltán vezette U21-es válogatott szerdától részben hazai rendezésű utánpótlás Európa-bajnokságon szerepel, amelynek csoportmérkőzéseit az M4 Sport és az m4sport.hu oldalon is követhetik a szurkolók.

„A magyar közmédia fontos feladatának tartjuk, hogy a határon túl élő honfitársaink számára is elérhetővé tegyük a magyar labdarúgás legfontosabb eseményeit. Ezért is jelent történelmi előrelépést a szlovák és román közszolgálati csatornákkal, valamint az EBU-val kötött megállapodásunk. A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezői mellett, a szerdán kezdődő U21-es Európa-bajnokságról nemzeti csapatunk mindhárom csoportmérkőzését is elérhetővé tette az M4 Sport Erdélyben és Felvidéken egyaránt. Így együtt szurkolhatnak a jelen és a jövő magyar válogatott játékosainak határon túli honfitársaink is”- jelentette be Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

„A technikai feltételeit már korábban létrehoztuk a határon túli közvetítéseknek és folyamatosan azon dolgozunk, hogy a jogi lehetőségek is adottak legyenek hozzá. Azok után, hogy az olimpiát és az A-válogatottunk találkozóit elérhetővé tettük, nagy öröm számunkra, hogy a kiemelt érdeklődésű U21-es Európa-bajnokság magyar mérkőzéseit is megmutathatjuk a Felvidéken és Erdélyben élő honfitársainknak”- mondta el Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója.

Szerda: Magyarország–Németország U21-es Európa-bajnokság

Szerdán 21 órától a német U21-es válogatott ellen kezdi meg a Gera Zoltán szövetségi edző vezette magyar nemzeti csapat az Eb-szereplést. Ez lesz a korábbi klasszis labdarúgó első tétmérkőzése az utánpótlás-válogatottunk kispadján.

Csütörtök: Magyarország–Lengyelország Világbajnoki selejtező

Lengyelország ellen kezdi meg a 2022-es világbajnoki selejtezősorozatot hazánk csapata. Rendkívül nehéz találkozó vár a magyar labdarúgó-válogatottra és a mérkőzés meghatározó lehet a csoport végeredménye szempontjából is. Csütörtök este már 20 órától megkezdődik a felvezető műsor az M4 Sporton, a mérkőzést pedig Hajdú B. István kommentálásában élvezhetik a szurkolók

Szombat: Magyarország–Románia U21-es Európa-bajnokság

A Németország elleni nyitómérkőzést követően igazi rangadó vár a magyar U21-es csapatra, amely szombaton 18 órától a Bozsik Arénában lép pályára a román válogatott ellen. Rendkívül kiélezett és kiegyenlített mérkőzésre számíthatnak a szurkolók, ez az összecsapás minden korosztályban igazi presztízs párharc.

Vasárnap: San Marino – Magyarország Világbajnoki selejtező

A hét utolsó napján 20.45-től San Marinóban folytatja szereplését az A-válogatott a világbajnoki selejtezősorozatban. Nem lehet más cél, mint a magabiztos győzelem. Érdemes lesz már 20 órától az M4 Sportra kapcsolni és a csatorna szakértőivel közösen készülni egy remélhetőleg nagyarányú győzelemre.

Sűrű hétre és rengeteg izgalomra számíthatnak a magyar labdarúgás szerelmesei. Szurkoljunk együtt a nemzeti tizenegyeknek az M4 Sporton és az m4sport.hu-n!

U21-es labdarúgó Európa-bajnokság magyar mérkőzései:

Március 24., szerda

21.00 Magyarország–Németország M4 Sport, m4sport.hu

Március 27., szombat

18.00 Magyarország–Románia M4 Sport, m4sport.hu

Március 30., kedd

18.00 Hollandia–Magyarország M4 Sport, m4sport.hu 2022-es labdarúgó világbajnoki-selejtező mérkőzések:

Március 25., csütörtök

20.45 Magyarország–Lengyelország M4 Sport, m4sport.hu

Március 28., vasárnap

20.45 San Marino–Magyarország M4 Sport, m4sport.hu

Március 31., szerda

20.45 Andorra–Magyarország M4 Sport, m4sport.hu

(Felvidék.ma/MTVA)