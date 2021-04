Nyitra megye képviselői épületbejáráson vettek részt tegnap délután Komáromban, két nagyobb intézmény épületfelújítása kapcsán, melyek a magyar közösség szempontjából kiemelkedő fontosságú kulturális létesítmények.

A Komáromi Jókai Színház és a Szinnyei József Könyvtár a fenntartó, a Nyitra Megyei Önkormányzat támogatásának köszönhetően újul meg. A megye az MKP frakciójának javaslatára hagyta jóvá a régió szempontjából nagyon fontos beruházásokat. A terepszemlén Becse Norbert, a párt komáromi járási elnöke mellett jelen volt Csenger Tibor (MKP), Nyitra megye alelnöke és Farkas Iván, a megyei frakció elnöke is.

Április elején vette kezdetét a Komáromi Jókai Színház épületének felújítása, melynek során az összes külső nyílászárót újakra cserélik. A nem szokványos méretű és kivitelezésű ablakok cseréje már megkezdődött – elsőként az öltözők ablakait cserélik ki. A 736 ezer eurós beruházás során az összes külső ablakfelületet és bejáratot újra cserélik, kivéve a főbejáratot és a felette lévő erkélyrészt, melyet már korábban felújítottak.

A tegnapi terepszemlén jól látható volt, hogy a 34 éve emelt épületen, melyen átadása óta nem valósult meg ilyen jellegű felújítás, milyen rossz állapotban voltak az eredeti nyílászárók.

Sok helyen az időjárás viszontagságai miatt deformálódtak és emiatt használhatatlanokká váltak az ablakkeretek, több helyen be is áztak. A több százezres projekt részeként – bár eredetileg nem tervezték – úgy tűnik, megvalósulhat a teljes épület külső mészkőburkolatának tisztítása is.

Ezáltal gyakorlatilag az egész épület megújulna, régi fényében tündökölhetne.

A több helyen sérült, málló burkolatot is kijavítják. Ugyancsak a fenntartó megye megközelítőleg 60 ezer eurós hozzájárulásából újul meg a színházi műhely is, ahol a díszletek készülnek. Az épület ugyanis egy éve használhatatlan a beázások miatt, de még idén felújítják a tetőt és a villanyvezetékek cseréjére is sor kerül.

A tegnapi terepszemlén elhangzott, hogy a nyílászárók cseréje júniusban befejeződhet, a végleges felújításra, illetve az épület átadására valószínűleg ősszel kerülhet sor.

A komáromi Szinnyei József Könyvtár Eötvös utcai főépületének felújítását is megtekintették a megyei képviselők tegnap. A több mint 40 éves épület rekonstrukciója két szakaszban valósul meg.

A 2017-ben kezdődött felújítás első szakaszában kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a tetőt, és az épület statikai állagát javító beruházásokat végeztek, mely 2018-ban került átadásra. Majd ezt követően, tavaly novemberben a könyvtár felújításának második szakasza vette kezdetét. A jelenleg is zajló felújításra a fenntartó, a Nyitra Megyei Önkormányzat 732 ezer eurós keretet hagyott jóvá. A külső szigetelés várhatóan jövő tavasszal fejeződik be. A felújítás második szakaszában a padló és a szociális helyiségek felújítása következik.

A munkálatok elvégzésére mintegy 18 hónap áll a kivitelezők rendelkezésére, melynek során az épület teljes belső felújítása megvalósul, beleértve a víz- és villanyvezetékek cseréjét, a termek klimatizációjának megoldását is.

A helyszíni bejárás során Fabó Mária igazgató elmondta, a 19 alkalmazottal működő könyvtárban az irodahelyiségek és olvasótermek mellett kialakítanak kisebb termeket is, ahol különböző kulturális rendezvények, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, beszélgetőestek valósulhatnak meg.

A könyvtár több mint százezer kötetből álló gyűjteménye a nagy termekben kerül elhelyezésre: az épület alsó szintjén a felnőttek, míg az emeleten a gyermekek számára szolgáló részleg kerül kialakításra.

A jelenlegi felújítások olyan jó ütemben haladnak, hogy elképzelhető, a tervezett időpont előtt fél évvel, tehát még idén ősszel befejeződhetnek a felújítási munkálatok a könyvtárban, amely a felújítás ellenére zavartalanul működik több helyszínen a városban.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)