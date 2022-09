A Szövetség Nyitra megyei képviselői ma sajtótájékoztatót tartottak a magyar közösség szempontjából kiemelkedő fontosságú kulturális létesítmény, a Komáromi Jókai Színház épületének felújítása alkalmából. A közelgő megyei választások előtt arra hívták fel a figyelmet, mekkora jelentőséggel bír, hogy erős, nagyszámú képviselete van a magyar közösségnek a megyén. Gál Tamás színházigazgató pedig a társadalmi tabukat levetkőzve, nyíltan a magyar képviselők megválasztására buzdított.

A legutóbbi választási ciklusban jóváhagyott 736 ezer eurós beruházás során az összes külső ablakfelületet és bejáratot kicserélték, kivéve a főbejáratot és a felette lévő erkélyrészt, melyet már korábban felújítottak. A megyei fenntartású intézményben megújultak a színészöltözők és a színházi műhely is, illetve az épület külső mészkőburkolatának tisztítása is megvalósult.

A mai ünnepélyes átadó alkalmából tartott sajtótájékoztatón Gál Tamás direktor személyesen köszönte meg a megye képviselőinek támogatását, a színház iránti nyitottságukat. „Nem terveztük így, de éppen a színház megalakulásának 70-ik évfordulója évében sikerült befejezni a felújításokat, ami nemcsak esztétikai szempontból volt kívánatos, de az épület energiahatékonyságának szempontjából is szükséges volt” – húzta alá a színházigazgató, hozzátéve, hogy takarékossági szempontból a közeljövőben a folyosókat megvilágító fényparkot is szeretnék modernizálni.

A csupán két és fél éve megválasztott igazgató kiemelte, közösségünk szempontjából rendívül fontos, hogy legyen magyar képviselet a megyén.

„Minden magyar kötelessége, hogy magyar képviselőre szavazzon”

– fogalmazta meg politikai kiállását a Szövetség képviselőjelöltjei mellett. Gál Tamás véleménye szerint ugyanis minden nemzetnek a saját kultúrája a legfontosabb, így biztos benne, hogy a magyar kultúra ápolását, támogatását hatékonyabban végzik a magyar képviselők, mint a többségi nemzet képviselői.

Csenger Tibor, a megye jelenlegi alelnöke, egyúttal a Szövetség megyeelnök-jelöltje, arról beszélt, az épület 35 éves múltjában az utóbbi öt évben ment végbe a legjelentősebb felújítás. Mint mondta, még 2021-ben kezdődött el a Komáromi Jókai Színház épületének felújítása. Az első szakaszban a színészek öltözőit újították fel, később pedig a külső nyílászárókat cserélték újakra, illetve megvalósult az épület külső mészkőburkolatának tisztítása is. Mint mondta, Nyitra megye 21 kulturális intézmény fenntartója, ezek közül négy létesítmény található Komáromban. A Szinnyei József Könyvtár Eötvös utcai részlegét teljes egészében felújították már, a Duna Menti Múzeum főépületének teljes rekonstrukciójára pedig már jóváhagyták a pénzügyi keretet, számolt be. Csenger szerint ezek az eredmények egyértelműen a Szövetség Nyitra megyei képviselőcsoportjának köszönhetőek, és annak a ténynek, hogy a ciklus végére a megyei önkormányzat legerősebb frakciójává vált a Szövetség. Komárom városa pedig a leginkább kedvezményezettje a megye déli régiójába érkezett beruházásoknak, vélekedett.

Farkas Iván, a Szövetség Nyitra megyei frakcióvezetője hozzászólásában elmondta, a 2001 óta működő megyerendszerben 17 éve képviselő, 9 éve frakcióvezető, és hét éve tartó folyamat, hogy a frakciójuk komoly tényezője a megyei önkormányzatnak és irányítják azt. „Előtte nem sok babér termett a Jókai Színháznak, ahogy más kulturális intézménynek sem, a megye déli részén. Itt volt az ideje, hogy beruházásokat tudjunk javasolni, kezdeményezni a megyén. A frakció munkájának gyümölcsét aratjuk most le” – jelentette ki.

Megemlítette még, hogy Gál Tamás színházigazgató 2 és fél évvel ezelőtti megválasztását alapos döntéshozatal előzte meg, hiszen nemcsak Nyitra megye, de az egész Felvidék legpatinásabb kulturális intézménye vezetőjének választásáról volt szó. A felelősségteljes döntéshez a frakció képviselőin kívül hozzájárultak még a színház művészei és alkalmazottai is. Farkas Iván aláhúzta, jó döntés született, az új igazgató tartalmi és szakmai szempontból is bebizonyította alkalmasságát még a nehéz, világjárvány sújtotta idők ellenére is.

Becse Norbert frakcióhelyettes arra mutatott rá, hogy a 13 fős Szövetség frakciójából nyolc képviselő a Komáromi járásban él, ezért nem véletlen, hogy ebben a járásban és városban látható leginkább, milyen eredményeket tudnak felmutatni a megye fenntartása alá tartozó intézmények fejlődésében. Visszaemlékezve az igazgatóválasztásra, a képviselő hangsúlyozta, két remek jelölt közül kellett választaniuk, és mára mindketten megyei intézményeket igazgatnak, ami külön öröm számukra, mivel nem kellett megválniuk a tehetséges, rátermett személyektől, akik jelenleg is a magyar közösséget erősítik. „A színház jó kezekben van, a közönség száma gyarapodik, a felvidéki színészeink dolgozhatnak” – foglalta össze.

Gyarmati Tihamér megyei képviselő, a vagyonbizottság tagja hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a Szövetség frakciójának köszönhetően minden bizottságban van képviseletük. „Az elmúlt időszaknak nagyon fontos, kiegyensúlyozott tényezője volt a frakciónk” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a covid ellenére a megye vagyona ebben az időszakban száz millió euróval növekedett, kiegyensúlyozott költségvetés mellett. Mint mondta, bízva abban, hogy a következő ciklusban is ilyen erős képviselete lesz a magyaroknak a megyén, a Szövetség képviselőjelöltjei továbbra is a kiegyensúlyozott gazdaságpolitika hívei, és a megye, ezen belül a déli régió fejlesztése áll a fókuszukban.

Orosz Örs megyei képviselő, a kulturális bizottság tagja megjegyezte, egy évvel ezelőtt, a szlovákiai magyar pártokat tömörítő Szövetség megalakulásakor épp a komáromi és a kassai kőszínház volt az a két kulturális intézmény, amelyek fel merték vállalni a véleményüket és támogatásukról biztosították a pártot. Mint mondta, elképzelhető, hogy ez a politikai kiállás társadalmi szinten nem elfogadott, vagy inkább nincs hagyománya, de a „ránk maradt kisebbségi létben nagyon is fontos” – húzta alá. „Kultúra nélkül nincs megmaradás, közéleti sikerek nélkül pedig nincs haladás és növekedés. Ezért nagyon fontosnak tartom a Szövetséget. Ha az intézményvezetőink, a kulturális szervezeteink és a felvidéki magyar társadalom vezetői képesek lesznek összefogni, mint a komáromi és a kassai színházak esetében, akkor biztos vagyok benne, hogy a közösségünkre fényesebb jövő vár” – fogalmazott.

Újságírói kérdésre válaszolva Csenger Tibor elmondta, Nyitra megye a következő választási ciklusban az inflációval arányosan, 15 százalékkal megemelte a színház működésére, a bérekre szánt forrásokat. Arra vonatkozó kérdésünkre, hogy a megemelkedett rezsiárak befolyásolják-e majd az intézmény működését, Farkas Iván elmondta, 2023 év végéig a 2021-ben kötött szerződés szerinti rögzített árat fizet a megye a szolgáltatónak. Csenger Tibor megjegyezte, a Jókai Színház energiaköltségeire Nyitra megye a költségvetésből a jövő évre 150 ezer eurót biztosít.

„A megyétől tényleg megkapunk mindent a működéshez, így a rezsiárakra sincs gondunk. Nem kell attól tartanunk, hogy a téli hónapokra be kell zárni a színházat”

– szögezte le Gál Tamás igazgató, aki hozzátette, a működésükhöz elengedhetetlen raktárhelyiséget is biztosít számukra a fenntartó, a béreket is mindig megkapják, így volt ez a nehéz, járványos időszakban is.

A Komáromi Jókai Színház Gál Tamás igazgatósága alatt, Szlovákiában egyedüliként, 12 bemutatót tartott az előző évadban a járvány ellenére. Eszközbeszerzésre, illetve az előadások létrehozásának költségeit pedig pályázati úton teremtik elő. 188 ezer eurót az IROP pályázatán, újabb 45 ezer eurót pedig az Interreg pályázatán nyertek el, amelynek köszönhetően az országban teljesen egyedülálló 3D-s vetítőt tudtak venni, számolt be az igazgató „Köszönjük a bérleteseknek is, hogy kitartottak mellettünk! Már most elmondható, hogy a 70-ik évfordulóra meghirdetett hetedik bérletet, a Csemadok-bérletet is sikerült eladni, mindezt a járvány és a válság ellenére” – jegyezte meg.

Gál Tamás színházigazgató zárszavában úgy fogalmazott, a közös munka, az összefogás híve és támogatója, mert csak ez vezet eredményre. „Külön-külön mindenki elveszik” – fogalmazott.

