A közelmúltban napvilágot látott Danczi Mónika Életpirulák című versfüzete.

A szerzőt a Felvidék déli régiójában sokan ismerik, hiszen a kürti székhelyű, huszonhárom éve működő Hajnalvándor verséneklő együttes alapítója és vezetője.

Ám nem csupán verséneklőként dobogtatta meg számtalan alkalommal a vers – és zenekedvelő közönség szívét. A felvidéki Ringató foglalkozásvezetőjeként szintén járta a vidéket a vírus-okozta zárlatot megelőzően, és gitárjával belopta magát az anyukák s a babák szívébe.

Ahol lehetőség van rá, az online térben most is szól a mamákhoz és a babákhoz, s énekével alkalmat ad a „ringatás” csodájára.

A versek iránti szeretete már az együttes dalain keresztül is megmutatkozott

A magyar költészet nagyjainak több költeményét megzenésítette, de saját szerzeményei is születtek az elmúlt években. Hogy mi a története a most megjelent verskötetnek, arról a szerző így vall:

„Pár éve beiratkoztam egy kreatív írástanfolyamra. Majd 2015-ben hónapokig betegállományban voltam, akkoriban 4-5 verset is írtam naponta, még éjszaka is felébresztett a vers. Persze azóta is írok, ha nem is a kezdeti intenzitással. Sokszor érzem, muszáj írnom, hiszen égi csatornából érkezik a gondolat s ehhez a szavak lüktetése.

Mivel a versek nem azért íródnak, hogy a fiók alján lapuljanak, ezért kezdetben megosztottam ezeket a közösségi oldalamon. Később pár versemet feltöltöttem egy versek közzétételével foglalkozó gyűjtőoldalra. Tavaly nyáron keresett meg az oldal moderátora azzal, hogy tetszenek nekik a verseim és szívesen segítik a magánkiadásukat szerkesztéssel, nyomdai előkészítéssel. Örömmel vettem, hiszen a barátaim és verseim olvasói is mondogatták már egy ideje, hogy szeretnék ezeket egy kötetben látni.”

A kötet karácsonykor került volna az olvasó kezébe, de a járvány megnehezítette a kiadást.

A szerző a meglévő háromszázötven verse közül válogatott.

A szerkesztő ajánlása alapján nyolcvanat választott ki, melyből végül negyvenöt vers került a kötetbe.

„Nem mertem sokat rendelni, mindössze harmincat, de ez a mennyiség két óra alatt gazdára lelt a közösségi oldalon. Mivel még sokan érdeklődtek a kötet iránt, ezért kerestem egy helyi nyomdát és további száz darabot rendeltem.”

Amikor megérkezett az utánpótlás, így tudatta azt a közösségi oldalán:

„Akik kérték és még nem kapták meg, a mai postával elindul feléjük. Szeretettel ajánlom a verseket, amiket az Ég felhőiből szakasztott lelkemen át a Mindenható. Legyen orvosság megfáradt lelkeknek, vitaminbomba az egészségeseknek, bátorítás a jóra törekvőknek, irgalomra indítás a kritikusoknak. Szolgáljon téged kedves olvasó! Legyen áldás, öröm. Több száz versem első 45 darabja ebben a kedves kis kötetben található.”

„A versek szerelemről, apámról, anyámról, évszakokról, barátságról, természetről, költészetről és az Istenhez való kapcsolatomról szólnak, születésük megtapasztalásokhoz, felismerésekhez köthető” – mutatja be a versek témáját Danczi Mónika.

Portálunknak Danczi Mónika elmondta, hogy folyamatosan születnek új versek.

Jelenleg a válogatást végzi, és témák szerint rendezi össze, hogy újabb füzetek láthassanak napvilágot a közeljövőben.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)