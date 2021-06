A Magyar Művészetért Díjrendszer székhelyén, a budapesti Makovecz-házban két felvidéki személynek, Polgár Hajnalkának és Oriskó Norbertnek nyújtotta át szombat délután az Ex Libris Díjat az azt megalapító Gubcsi Lajos.

„Trianon nekem, nekünk gyásznap. Ezen semmi sem változtat.

Lehajtott fővel, megrendülten gyászolunk 101 éve. De egyetértek azokkal, akik e napot egyben a nemzeti összetartozás napjává is nemesítik, hiszen nincs nagyszerűbb érzés annál, hogy a Kárpát-medence magyarsága egy és ugyanaz a nép 1100 éve, bárhol is akarja megszabni az államhatárokat az önkény.

Éppen emiatt nyújtjuk most át az Ex Libris Díjat a felvidéki magyar közélet két megtörhetetlenül elszánt, bátor harcosának, magyar ügyeink meg nem alkuvó képviselőjének, a somorjai Polgár Hajnalka jogvédőnek, és a galántai – de az egész Felvidéken átszárnyaló – újságírónak, Oriskó Norbertnek” – fogalmazott közösségi oldalán Gubcsi Lajos.

Polgár Hajnalka résztvevője a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő jogsegélyszolgálati szakmai műhelymunkának is. Oriskó Norbert 15 éve – az alapításától kezdve napjainkig – munkatársa a Felvidék.ma hírportálnak, s a közelmúltban jelent meg A természet vadvirága című Petőfi-kötete.

Gubcsi Lajostól megkérdeztük, hogy Trianon évfordulóján miért éppen a Felvidékre kerültek az Ex Libris Díjak. A díjalapító szerint a felvidéki magyarság szerepe nyilvánvaló a több mint ezer éves magyarság nemzetté válásában. Ugyanakkor az is látható, hogy ebben a szerepben most a különböző felvidéki erők nem egységesen, sőt, alkalmanként széthúzva vesznek részt.

A Magyar Művészetért Díjrendszernek már 34 éve az a törekvése, hogy az együttműködés szándéka legyőzze az ellentéteket. Rámutatott, hogy azokban az országrészekben, amelyeket Trianon által elválasztottak a mai Magyarországtól, magyarnak lenni küzdelmet jelent az ott élő többség asszimilációs törekvéseivel szemben, ahogy a nemzeti érdekek elnyomása ellen is.

„Mi azokat keressük, akiknek fellépéseikből, írásaikból, több évtizedes tevékenységükből egyértelmű, hogy ezt a szent célt tartják szem előtt. A most Ex Libris Díjjal méltatott két személy esetében Polgár Hajnalkánál és Oriskó Norbertnél is már egy évtizede azt látjuk, hogy az életüket rátették arra, hogy a felvidéki magyarságot magyarul és magyarnak szolgálják” – mondta Gubcsi Lajos.