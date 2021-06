A Nagykürtösi járásban található Nagycsalomján fontosnak tartják a helyi kulturális, szakrális és történelmi értékek megőrzését, valamint az épített örökség megmentését. Ennek a szemléletnek a értelmében újították fel a falu területén lévő, 1938-ban épített bunkert, amely az idén nyártól már a helyi turizmus népszerűsítését szolgálja. A Besztercebánya Megyei Önkormányzat támogatásával felújított hadászati építményt június 16-án adták át.

Az ünnepélyes átadón Ján Lunter, a Besztercebánya Megyei Önkormányzat elnöke kifejtette: a megye támogatja a helyi értékek bemutatásán alapuló kistérségi turizmus fejlesztését. „A felújított bunker szerves részét képezi majd a településen található épített történelmi látványosságoknak, ezzel is bővülnek a község látnivalói” – jegyezte meg a megyeelnök. Hozzátette: a fejlesztés a megyei turizmus bővítését szolgálja.

Pásztor Roman, Nagycsalomja polgármestere röviden ismertette a bunker történetét. A létesítményt 1938-ban a határ védelmére építették ki. Az elmúlt évtizedekben elhanyagolt állapotban várta a szebb jövőt.

A megyei forrásokból felújított bunkerban a második világháború eseményeinek állítanak emléket. Korhű katonai használati tárgyakat helyeztek el az építményben. A bunker környezetében lévő filagória alatt kétnyelvű – magyar és szlovák – információs paneleken elolvasható a bunker története és a második világháború utáni sorsa.

A falu első embere is kiemelte, hogy a megszépült bunker a falumúzeummal és a falu határában álló pusztatemplommal a helyiek mellett a környék és a távolabbi vidékekről érkezők látogatók kedvelt kirándulóhelye lehet.

Czúsz Péter megyei képviselő, a legkevésbé fejlett régiók felzárkóztatásáért felelős megyei megbízott a határon átnyúló együttműködést és kapcsolatápolást hangsúlyozta. Mint elmondta, az ilyen jellegű apró fejlesztések is hozzájárulnak ahhoz, hogy bemutassák a térség látnivalóit. Ezáltal is vonzóbbá válik a település a környékbeli és a külföldi vendégek előtt.

A Nagycsalomja környéki természeti kincsek és a falu területén lévő épített örökségek közeli és távoli vidékekről is vonzzák a turistákat. A határ menti települést számos magyarországi vendég is felkeresi, s ezzel is szorosabbá válnak a kapcsolatok – véli a megyei képviselő.

„A megye által fenntartott Kerületi Turisztikai Ügynökség ötezer euróval támogatta a létesítmény felújítását. A pénzösszegből konzerválták a bunkert, valamint tereprendezést hajtottak végre. Így vált fogadóképessé a turisták számára”

– nyilatkozta a Felvidék.ma kérdésére Csúsz Péter. Hozzátette: az ilyen kisebb pályázatok is jelentős segítséget nyújtanak a településeknek.

Rendszerben gondolkodva a turizmusban nem beszélhetünk államhatárokról, egységes térségként együtt kell működniük a turizmusfejlesztés tekintetében az Ipoly két partján fekvő településeknek és szervezeteknek – véli Csúsz Péter. „Koncepcióban gondolkodva kis pályázatokból is jelentős fejlesztések valósíthatóak meg” – zárta a gondolatait.

Nagycsalomja központjában található a takaros falumúzeum, mindamellett a Szlovákgyarmat felé vezető főút másik oldalán, a termőföld közepén a pusztatemplom is várja a látogatókat. Az Árpád-kori romtemplom igen kedvelt helyszíne a esküvői szertartásoknak, szabadtéri miséknek és egyéb közösségi alkalmaknak. Emellett csodás helyszín a fotózásra is.

Az eseményen jelen volt Jámbor László, a járás MKP-s megyei képviselője, valamint Odrej Kollár képviselőtársa.

A nap folyamán a vendégek bejárták mindkét helyet. Megtekintették a gazdag tárlatanyaggal rendelkező falumúzeumot, majd hűsöltek a terebélyes fákkal körbevett Árpád-kori romtemplomnál, ahol szinte tapinthatóvá vált közös múltunk, történelmünk.

A község bekapcsolódott az Egy folyóban evezünk határon átnyúló pályázatba is. A projekt által az egyik szlovákiai partnerként Nagycsalomja is kapott kajakokat és kenukat. Ezek bunkert is magában foglaló önkormányzati telken vannak elhelyezve, innen kölcsönözhetőek.

Az Ipoly és a dombságokkal övezett Nagycsalomján van mit megtekintenünk, érdemes hát felkeresni a települést!

A falumúzeumot és a pusztatemplomot hamarosan külön cikkekben bemutatjuk a kedves Olvasóinknak.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)