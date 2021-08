Egy csészényi illatos fekete nélkül sokan el sem tudják képzelni a reggeli készülődést. A kávé kedvelői ismét aggódva figyelik kedvenc italuk árának alakulását, miután a legnagyobb kávétermelőket Brazíliában komoly fagykár sújtotta. A brazíliai kedvezőtlen időjárás, valamint a kikötői munkások járvány miatti hiánya kedvezőtlenül befolyásolták a kávé világpiaci árát, a börzei árfolyamok jelentősen megugrottak.

Borítékolható tehát az üzletekben is a drágulás, aminek oka elsősorban a kedvezőtlen időjárás, mely jócskán megnyirbálta a brazíliai ültetvények területét. Az időjárás okozta megpróbáltatások már tavaly óta tartanak, szárazság és most már szokatlan hideg is próbára teszi az ültetvényeket, tönkretéve a brazil kávétermés jelentős részét. A kávécserjék ugyanis rendkívül érzékenyek a fagyra, melyek jelentősen károsíthatják, sőt, el is pusztíthatják azokat. A brazil ültetvények hozama 50–100 százalékos visszaesést mutat.

Becslések szerint a tavalyi évhez képest 23 százalékkal csökkenhet a brazil kávétermés, ami ötéves minimumot jelent.

S hogy mit hoz majd a kávébörzéken mutatkozó áremelkedés a fogyasztók számára? A beszállítók és a kereskedők egyelőre a készleteiket élik fel, melyeket még sikerült alacsonyabb áron beszerezniük. A reális drágulás majd a fagykárok valós hatásainak ismeretében várható, viszont a kávéért feltehetően többet fizetünk majd az elkövetkező hónapokban.

(NZS/Felvidék.ma/Pravda)