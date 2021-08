Az elmúlt két évtizedben sajnos a hazai magyar szakközépiskolák leépítése zajlott. Közben voltak fiatalok, akiknek nem volt elképzelésük a jövőjükről és bizonytalanul kerültek egy-egy szakiskolába, sokszor oda, ahová éppen felvették őket. Nem az ő hibájuk, hogy nem látták el őket ismeretekkel a pályaválasztási tanácsadók (ha volt ilyen az alapiskolában), és a szülőknek sem voltak ismereteik a lehetőségekről.

A nánai születésű, Kőhídgyarmaton élő Pohori Tamás is jó példa erre. Az ógyallai magyar szakközépiskola magasépítészet szakán végzett, majd a párkányi papírgyárban kezdett dolgozni. Őt azonban a mindennapi monoton munka nem elégítette ki. Már a középiskolában is sokat rajzolt, tervezett, mozgatta fantáziáját, és ezt a gyári munka mellett is folytatta.

2001-ben céget alapított. Tervezői munkával kezdte vállalkozását, minden előzmény és anyagi alap nélkül. Azonban mélységesen hitt abban, hogy akarattal, szorgalommal minden elképzelés megvalósulhat.

Ehhez viszont a szakmai ismeretek bővítése, tanulás és tervezés kellett.

A kezdetekkor az építkezési vállalkozásában hat alkalmazott dolgozott. Főleg tervezéssel és kivitelezéssel foglalkoztak. 2002-től települések részére gazdasági épületeket, magánszemélyek számára családi házakat terveztek, építettek.

Ma már nagyvállalattá duzzadt a vállalkozás. Az egyre bővülő cég jelenleg hatvannégy dolgozót foglalkoztat a környékről. Munkavégzésük pedig 30 km-es körzetre terjed ki.

A beruházási projektek versenypályázatait egyre több településen nyerik meg előnyös árajánlataikkal, illetve minőségi munkájukkal. Munkájuk része volt a párkányi Vadas fürdő, de a környék kultúrházai, templomok, községi és családi házak, középületek ugyancsak magukon viselik “kézjegyüket”.

2014-ben Kőhídgyarmaton saját gazdasági épületet nyitottak üzlettel, irodákkal, raktárépülettel.

Persze, mint minden családot az övét is érte szomorú és váratlan esemény. Édesapja hosszan tartó súlyos betegsége elgondolkoztatta, hogy mennyi bajt okozhat a mai egészségtelen életmódunk, s főleg a táplálkozás. Ez adta az ötletet Tamásnak, hogy

pár évvel ezelőtt eldöntse, falujában felépít egy egészségügyi központot, ahol orvosok, bio-gazdálkodók, természetgyógyászok foglalkoznak a rászorulókkal és a hozzájuk fordulókkal. Ebben a régióban ugyanis erre eddig nem volt lehetőség.

2020-ban egy újabb saját épületet épített és 2021 nyarára kész is lett a Szent István Egészségközpont.

Az igen korszerű, minden igényt kielégítő központban orvosok, de masszőrök is helyet kapnak, és többen már el is kezdték működésüket. Sőt, még egy konferencia terem is rendelkezésére áll az igénylőknek.

Ugyancsak ugyanitt már felépítette a Natura Gastrocentrumot, melynek üzembe helyezése most zajlik.

Ezen épületben lesz kávézó, bioüzlet, ahol szintén a régió biotermékeit árusítják, így a tardoskeddi homoktövist, és a gútai, szalkai, nánai biotermékeket.

Pohori Tamás kérdésemre elmondta, hogy hazai pénzbeli támogatást cégfejlesztésre nem kapott. Magyarországi támogatást gépvásárlás egy részére sikerült megpályáznia, és elnyernie.

Büszkén vallja, hogy önerőből érte el eredményeit, s a vállalkozása családi vállalkozássá duzzadt, de külön figyelmet szentel a jövőbeli megpróbáltatások leküzdésére is.

A kétgyermekes apa elmondta, legnagyobb köszönet családjának jár, tőlük minden segítséget megkapott, s ez is nagyban segítette őt, hogy az álmai megvalósuljanak.

Külön dicséretes, hogy vállalkozásai által állandó támogatója civil szervezeteknek, iskoláknak, egyházaknak, helyi rendezvényeknek.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)