Egy év után újra megnyílnak Gömörben a Gótikus út templomainak kapui! A már megszokott utolsó augusztusi szombaton az érdeklődőknek lehetőségük lesz megtekinteni az ismert és kevésbé ismert középkori, vagy fiatalabb csodák belső tereit. Idén a Jolsvai körút templomait mutatjuk be, természetesen az önkénteseink vezetésével is számolhatnak, akik 10-től 17 óráig készek vezetni Önöket.

Ezúttal a kiválasztott helyeken kulturális programmal is várjuk a látogatókat, rövid zenei fellépésekkel és a szászai templomban Szlovákia egyik legnevesebb orgonaszakértője, Andrej Štafura várja Önöket, aki bemutatja a helyi értékes orgona titkait.

A rendezvény középpontja Kövi lesz, ahol egész napos programmal készül a Túróczi Kompánia nevű történelmi csoport. A 14. század reális történelmi személyeit és a helyi Bebek családhoz fűződő történelmi eseményeket korhűen elevenítik fel. A templom közelében 12-től 13.30-ig gulyást és italokat is vehetnek a látogatók. A napot a 17 órától az Ad Glorium dei csoport koncertje zárja a kövi evangélikus templomban.

A szombaton (28.8., 10:00 – 17:00) megnyitott templomok listája:

🗝 Kövi, evangélikus templom – a rendezvény központja, a Túróczi Kompánia programja

🗝 Gömörrákos, római katolikus templom

🗝 Süvete, római katolikus templom

🗝 Szásza, római katolikus templom – Andrej Štafura – orgonafellépések vezetéssel

🗝 Kisperlász, római katolikus templom

🗝 Ratkó, evangélikus templom

🗝 Újvásár, evangélikus templom

A Jolsva környékén található templomok látogatásait be tudják tervezni és összeköthetőek a régió más érdekességeinek a látogatásával is magánlátogatóként, de két buszba is be lehet jelentkezni, amelyek Rozsnyóról és Nagyrőcéről indulnak majd. Ezekre itt lehet jelentkezni.

A rendezvényt a Közép-Gömör köz és magán együttműködés és a Besztercebányai Kerület pénzügyi segítségével szervezhetjük meg.

A szombati rendezvényen kívül főleg a helyi látogatók és a gyermek számára pénteken délutánra is gazdag kulturális programmal készülünk. 14 órától a kövi templom mellett a Túróczi Kompánia történelmi csoport játékos formában bemutatja a középkori élet mindennapjait, a látogatókat például lovagi tornával, lovagavatással, íjászattal vagy kötélhúzással várják.

Az egyes műemlékek belépődíja önkéntes, s azt az adott plébánia kapja. Vezetés szlovák nyelven biztosított és a legtöbb helyen igény szerint angol nyelven is. Rendelkezésre állnak majd magyar nyelvű nyomtatott anyagok. Örülünk a találkozásnak!

Kérdéseikkel hozzánk fordulhatnak az info@gotickacesta.sk címen vagy a +421 949 174 574 telefonszámon.

(Balassa Zoltán/Felvidék.ma)