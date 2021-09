Hosszabb kihagyás után immár nemcsak digitális formában jelenik meg a Királyhelmeci Nézetek, vadonatúj száma 2 500 nyomtatott példányban eljut minden háztartásba is. A 12 oldalas lap magyarul és szlovákul is beszámol a város elmúlt hónapokban kifejtett aktivitásairól, a kórház megmentése érdekében kifejtett erőfeszítésekről, de interjút olvashatnak Hogya György íróval is, aki esszékötet megírásán dolgozik.

„Érthető az emberek csalódottsága, hiszen senki sem vágyott arra, hogy már nyár elején eszünkbe juttassák, megismétlődhet a tavalyi őszi forgatókönyv. Nem nyugtat meg minket az sem, hogy vélhetően az újabb járvány már sokkal kevésbé fog megviselni mindannyiunkat, nem lesz lockdown és valószínűleg nem dönti romba az egészségügyet sem. Nem azt akartuk hallani, hogy még nincs vége, és nem azt akarjuk érezni, hogy már sosem lesz vége. Éppen ezért ideje végre jó döntést hozni. Városunkban sokan tették meg a kellő lépést, és ezt konkrét számok bizonyítják, ám messze vagyunk még attól, hogy a teljes védettséget szerzettek száma elfogadható és megnyugtató legyen mind a Bodrogközben, mind Szlovákia egész területén” – értékeli a magunk mögött hagyott hónapokat Pataky Károly polgármester, aki az oltás felvételére biztat, hogy mihamarább túl legyünk a járványon.

A nyár folyamán viszonylag helyreállt a normális élet Királyhelmecen is, a betervezett felújítási munkálatokat is sikerült megvalósítani. Helyreállították a megrongálódott kőfalat a régi temetőben, folynak a feltárási munkák a Csonkavárban, elkezdődött a konyhai hulladék gyűjtése, szeptemberben lezárul a kultúrház felújításának második szakasza, amely a belső festést, a padló felújítását, valamint a kis- és a nagyterem, a hang- és fénytechnika teljes modernizálását foglalta magába. S arról is beszámolnak, forgalomkorlátozásra kell számítaniuk a lakóknak a Kossuth utca egy szakaszán, valamint augusztus elejétől második ciklusát kezdheti meg a Helmeczy Mihály Alapiskola élén Szabó Ferdinánd igazgató.

A királyhelmeci önkormányzat bodrogközi és Ung-vidéki településekkel közös határozatban tiltakozik a helyi kórház státuszának módosítása ellen. Pataky Károly polgármester szerint ezt már nem hagyhatják szó nélkül, az egészségügyi tárca több dél-szlovákiai kórházat is közösségi besorolás alá helyezne, megszüntetve ezzel az osztályok többségét. A nyár fontos híre volt, hogy augusztus 20-ára Királyhelmec új testvérvárosába, Cigándra kapott meghívást, ahol Pataky Károly Cigánd polgármesterével, Oláh Krisztiánnal írta alá ünnepélyes keretek közt a megállapodást.

Két interjút is olvashatnak a lapban, a Királyhelmeci Önkormányzat mellett működő pénzügyi bizottságról kérdezték annak elnökét, Sačko Géza önkormányzati képviselőt, míg Hogya György író a terveiről nyilatkozik, aki a közeljövőben esszéit szeretné kötetben megjelentetni.

A nyár tele volt kulturális rendezvényekkel, így pezsdítő lemezlovaglással zárult az idei nyári szünidő, s a hétvégén egy év kihagyás után ismét megrendezésre kerül a hagyományos szüreti ünnepség, amelyre mindenkit szeretettel várnak.

(giv/Felvidék.ma)