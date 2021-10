A nyersanyagválság újabb területekre terjed ki. Jelentősen drágul a papír, ami további negatív következményekkel jár. A világpiac immár régebben jelezte az acél, az alumínium, a bádoglemez, a fémek, a fa, az üveg és az építőanyagok hiányát. Ezt mindannyian megérezzük majd, ahogyan azt is, hogy a hiányzó nyersanyagok közé immár felzárkózott a papír is.

A lényegesen dráguló cellulóz és papír negatívan befolyásolja a papíripari termékek, füzetek, irodai kellékek, újságok és folyóiratok árát. S mindez megnyilvánul a könyvek esetében is, melyek kedvelt karácsonyi ajándéknak számítanak. Ugyancsak drágulással kell számolnunk a kozmetikai és higiéniai cikkek, így a toalettpapír, a konyhai törlőkendő és az újrahasznosítással készült papírcikkek esetében is.

A papír drágulása érzékenyen érinti a szlovákiai nyomdákat is, melyek annak típusától függően 15–25 százalékos drágulással és komoly papírhiánnyal szembesültek. S mivel nem rendelkeznek kellő mennyiségű tartalék nyersanyaggal, a gondok természetesen átvetülnek a kiadókra is, melyek a nyomtatás drágulására és késésére panaszkodnak, aminek következtében több idei évre tervezett kiadvánnyal csak jövőre számolhatnak.

Nyugat-Európában eddig átlagosan 15 százalékos drágulás volt tapasztalható. A kilátások szerint a cellulóz előállításához szükséges fa hiánya miatt ez még korántsem tekinthető véglegesnek, karácsony előtt tovább rosszabbodhat a helyzet.

A nyomdák tehát a papír árának drágulását átvetítik a nyomtatott termékek árába. Ugyanakkor az sem mellékes körülmény, hogy nemcsak a papír ára emelkedik, hanem drágul az energia, a villany és a gáz is, ami szintén megmutatkozik majd a szolgáltatásaik árában is.

Ez gondot okoz a könyvkiadóknak is, melyek már most számolnak azzal, hogy drágul a könyvnyomtatás, ahol nemcsak a dráguló papír, hanem a könyvek borítójául szolgáló, ugyancsak dráguló karton is szerepet játszik, s tovább bonyolítja a helyzetet a ragasztóanyag hiánya is. Ennek következtében sok idei évre tervezett kiadvány nem jelenik meg, s azok a kiadók is könyveik árának emelésére, továbbá a példányszám csökkentésére kényszerülnek, melyek ezt eddig még nem tették meg. Ráadásul a karácsonyi könyvpiac is szegényebb lesz, mivel sok kifejezetten erre az időszakra tervezett kiadvány sem, vagy csak késve jelenik meg.

A drámaian alakuló európai papírhiány tehát kihat a könyv- és folyóiratpiac minden résztvevőjére, ami egyrészt az ázsiai országok, főleg Kína részéről tapasztalható növekvő keresletnek, másrészt a fakitermelési visszaszorításának, mindezek mellett az Európából az Amerikai Egyesült Államokba és Kínába irányuló jelentős faexportnak tudható be, de hatással van rá a kőolaj árának emelkedése is, ami nemcsak az üzemanyagot drágítja, hanem azokat a kenőanyagokat is, amelyek a fakitermelés és a szállítás folyamatához szükségesek.

