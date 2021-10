A Hagyományok Háza új kiadvánnyal jelentkezett szeptemberben. Az …odaküjjel Andrásfalán – Fábián Éva mesél című összeállítás teljes képet rajzol a karizmatikus népiének-tanár-népdalénekes- mesemondó-előadóművészről.

Népes közönség előtt mutatta be a Hagyományok Háza szeptember végén Fábián Éva portrékötetét …odaküjjel, Andrásfalán – Fábián Éva mesél címmel. Az esemény házigazdája Németh Nóra, a kiadvány szerkesztője volt, a könyvet Raffai Judit szabadkai néprajzkutató ismertette. A jó hangulatú összejövetel reflektorfényében természetesen Fábián Éva állt, aki egy széki népmesével kedveskedett az egybegyűlteknek. Az előadó párhuzamot is vont a jelenlegi pandémiás időszak és a mese keletkezése idején dúló spanyolnátha-járvány között. A másfél évtizede elhunyt Nagy Olga néprajzkutató, mesegyűjtő egyik adatközlőjét idézte, aki a meséknek köszönhetően élte túl a pusztító kórt: édes szüléje estéket betöltő meséi alatt „nem volt ideje meghalni.”

A széki történetben a hallgatók eljuthattak a bonchidai erdőbe, izgulhattak, hogy a szép molnárné megtalálja-e a gonosz vízitündér által elragadott férjét. Fábián Éva stílusosan a Bonchidai nagy hegy alatt kezdetű népdallal színesítette meséjét.

„Egy komplex kiadványt vehet az érdeklődő a kezébe – mutatja be a könyvet Dala Sára, a Hagyományok Háza népmese-szakelőadója, aki tanulmányával is gazdagította az összeállítást. – A DVD-könyv nyolc mesét bemutató hanganyagot, portréfilmet és egy néprajzi tanulmányt is tartalmaz. A kapcsolódó weboldalon a könyv PDF-formátumban, és a filmmellékletek is hozzáférhetőek, mindenki számára. Az anyag egy olyan mesemondó munkásságát foglalja össze, illetve mutatja be, aki ugyan hagyományos stílusban mesél, de már a mesei folklorizmusnak a részese, divatos szóhasználattal ’revival’ mesemondó: a megszűnőben lévő népmesehagyomány egyik újjáélesztője. A mesemondó alkalmak napjainkra megváltoztak, így ő sokszor szervezett gyermekcsoportoknak, fesztiválokon, iskolákban, óvodákban, a Hagyományok Háza gyermekprogramjain mesél.

A hallgatóság és a mesemondó kapcsolatát már egy teljesen más dinamika jellemzi, mint a hagyományban, amikor ismerte egymást a mesemondó és a közösség. Ebből következik, hogy egy mai mesemondónak tulajdonképpen nehezebb dolga van.

Fábián Éva a virágzó mesemondó-mozgalom ragyogó, kiemelkedő képviselője, s az ő mesélői portréját – népzenészi-pedagógusi életművébe ágyazva – szerettük volna példaként bemutatni.”

(Csermák Zoltán/Felvidék.ma)