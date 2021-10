Világszerte jelentik, hogy elérhetetlenné vált a Facebook, az Instagram, a Messenger és a Whatsapp.

A DailyMail információi szerint valamivel hat előtt állt le a Facebook, a közösségi oldal Twitter-fiókján fél hét előtt jelent meg az elnézést kérő üzenet. Eszerint tudnak a problémáról, és már dolgoznak azon, hogy minél hamarabb visszaálljon a szolgáltatás.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021