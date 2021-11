Az élet játék – ezzel a címmel kerül megrendezésre immár harmadik alkalommal a TANDEM nonprofit szervezet élménykonferenciája, idén is teljesen online formában, nem csak pedagógusoknak. November 26-án egy egész napos program keretében várnak mindenkit a változatos szakmai előadások és workshopok.

A konferencia napján három idősávban párhuzamosan futnak majd a programok, melyek

között lesznek előadások és interaktív workshopok is. A konferenciát Wurster Karla, Szlovákia olaszországi nagykövete nyitja meg, az ezt követő nyitóelőadást pedig Berger

Krisztina tartja az önmotiváció témájában.

Az egész napos szakmai programban olyan témák kapnak majd helyet, mint az élményszerű tanítás, a különféle innovációk és jó gyakorlatok az oktatásban, tapasztalatok a lockdown időszakából vagy az iskolai kortárs bántalmazás.

Az idei konferencián a TANDEM szakemberei mellett 6 partnerszervezet működik közre a

program megvalósításában: Szlovákiából a Vekker Műhely, a Dunaszerdahelyi Egészségügyi

Középiskola, a Teach for Slovakia, Magyarországról a Kilátó központ és a Bátor Tábor

Alapítvány, Erdélyből pedig a GRUND School.

A konferencia programjában részt vesznek majd a szlovák oktatásügyi minisztérium munkatársai is, akik a minisztériumban zajló folyamatokról, fejlesztésekről és lehetőségekről számolnak be egy előadás keretében. A szakmai tartalom mellett ismét helyet kap a kultúra is, a konferencia ugyanis a Vekker Műhely Varieté X című előadásával zárul. Az esemény teljes ideje alatt nyitva áll majd a Virtuális Kávészoba, ahol az ismerkedésé és a kötetlen beszélgetéseké lesz a főszerep, illetve itt teret adunk azoknak a témáknak is, amelyek nem kerültek be a szakmai programba.

Íme néhány idézet a tavalyi online élménykonferencia résztvevőitől:

„Sok új tapasztalatot gyűjtöttem. Olyan előadásokon és workshopokon vehettem részt, melyek új ötleteket adtak a további munkámhoz. Sokban hozzá fognak járulni ahhoz, hogy még jobbá és színesebbé tudjam tenni a tanítást, valamint a kollégákkal való közös munkához is kaptam útmutatást. Csak ajánlani tudom mindenkinek!”

„Minden olajozottan ment, mindenki nagyon kedves és segítőkész. Az előadások érdekesek

és változatosak, az előadók kedvesek, közvetlenek.”

„Erőt adott, lelkesített és inspirált – az ötletes témák, a tartalmas és színvonalas programok, az előadó szakemberek felkészültsége, hitelessége és az érdeklődő, barátságos

résztvevőtársak által.”

A workshopok és előadások között vannak olyanok is, amelyek limitált számú résztvevőt képesek csak fogadni, ezért érdemes időben jelentkezni. A részletes program és a regisztráció leírása a TANDEM weboldalán található a www.tandemno.sk címen.

A program a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

(Sajtóközlemény)