Az állami hatóságok rendelkezése nyomán, további rendelkezésig két hétre újra felfüggesztik a nyilvános istentiszteleti alkalmakat, köztük a szentmiséket is Szlovákia egész területén. Mi, a Mária Rádió Mirjam, a technika nyújtotta lehetőségeket kihasználva igyekszünk biztosítani, hogy a felvidéki magyar hívek ne maradjanak lelki táplálék nélkül.

Mint ezt megelőzően, továbbra is naponta közvetítünk magyar nyelvű szentmiséket 9 és 18 órai kezdettel, valamint hallgatóinknak lehetőségük van bekapcsolódni a közös interaktív rózsafüzér imádságba is. A kialakult helyzetre való tekintettel még jobban igyekszünk a hallgatóink szolgálatára lenni lelkiekben és közvetíteni Isten igéjét. Amíg nincs lehetőség a nyilvános szentmiséken való részvételre, a korábbiakhoz hasonlóan naponta, 15 órai kezdettel élő adásban is közvetítünk szentmiséket a Szent Anna-kápolnából, melyet videó formában is követni tudnak Facebook-oldalunkon.

A www.mariaradio.sk honlapunkon megtalálhatóak a programjainkra vonatkozó naprakész információk, illetve élőben hallgatható az aktuálisan elhangzó műsorunk.

Az online adásunk telefonos applikáció segítségével szintén elérhető, melyről bővebb információt a honlapunkon találnak.

A vételkörzeteinkben (Rozsnyó FM 90,5 , Érsekújvár FM 94,6, Léva FM 100,6) egész napos adásunk, míg regionális adásunk a komáromi vételkörzetben az FM 88,3-on 12:00 és 16:00 között, a telkibányai vételkörzetben pedig az FM 100,6-on 16:00 és 20:00 között érhető el. Ezen felül műsorváltozások is várhatóak, a további részletekről műsorunkban, honlapunkon és Facebook-oldalunkon tájékoztatjuk a kedves hallgatókat.

(Kacz Gábor/Mária Rádió/Felvidék.ma)