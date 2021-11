November 19-e a Férfiak Világnapja, ebből az alkalomból a Férfiak Klubja Társadalmi Szervezet átadta a Gránit Oroszlán Példakép Díjakat a 2021-es év férfi példaképeinek.

A díjat 2017 óta, immár ötödik alkalommal ítélte oda a Gránit Oroszlán Példakép Testület 5 kategóriában három-három férfinak. Díjazták a kiemelkedő, a családért és a közösségért elkötelezett férfiakat apa, férfi pedagógus, mester, felelős üzletember és közéleti kategóriákban.

A korábbi díjazottak között olyan példamutató személyiségek vannak, mint Kassai Lajos, Imre Géza, Várkonyi Attila vagy Dolhai Attila. Idén a kiemelkedő életteljesítménnyel rendelkező tizenöt férfi között olyan neves emberek is megtalálhatók, mint Csák János, közgazdász vagy Lackfi János, költő, illetve Decsi András, mesteredző. Gratulálunk férfi példaképeinknek.

A Eiffel Műhelyházban tartott Díjátadó Gála fővédnöke Novák Katalin, családokért felelős tárca nélküli miniszter képviseletében Dr. Beneda Attila, családpolitikáért felelős helyettes államtitkár volt jelen. Az est nyitóbeszédét Bedő Imre, a Férfiak Klubja megálmodója és alapítója mondta.

Ebben az évben is a Gránit Oroszlán Példakép Testület titkos szavazással választotta ki a beérkezett jelölésekből minden kategóriában a három-három díjazottat.

A Gránit Oroszlán Példakép Díj Apa kategória a férfias minta átadásának fontosságára, a minőségi apa-gyermek idő pótolhatatlanságára, az apa nélkülözhetetlenségére hívja fel a figyelmet. Az Apa kategória díjazottjai 2021-ben Dyekiss Emil Gergely, dr. Lőrincz György és Joszt László.

A Gránit Oroszlán Példakép Díj Férfi pedagógus kategória a férfi pedagógusi példaképek fontosságára, a társadalmi felelősségük jelentőségére, a pálya presztízsének növelésre hívja fel a figyelmet. A Férfi pedagógus kategória díjazottjai 2021-ben Dr. Seres István, Makkai Ferenc és Pánczél Róbert.

A Gránit Oroszlán Példakép Díj Mester kategóriája olyan mindennapi hősöket – edzőket, ifjúsági vezetőket, oktatókat, vagy más, értékformáló területen tevékenykedőket – emel ki, akik a szakmai munkán túl életükkel, emberségükkel, élethez való hozzáállásukkal állítanak példát gyermekeink elé. A Mester kategória díjazottjai 2021-ben Decsi András, Dr. Rostás Gábor és Prof. Dr. Tóth Miklós.

A Gránit Oroszlán Példakép Díj Felelős üzletember kategória olyan vállalkozókat, cégvezetőket, menedzsereket, üzletembereket ismer el, akik felismerik a saját érdekeiken túlmutató társadalmi felelősségüket is. Ezt a felelősséget nem pusztán szavakkal, hanem kézzelfogható tettekkel is igazolják. A Felelős üzletember kategória díjazottai 2021-ben: Barabás János, Csák János és Szabó Szilárd.

A Gránit Oroszlán Példakép Díj Közéleti kategóriája a közéleti példaképek óriási felelősségét hivatott jelezni. Mint ismert közéleti személyiségek – írók, művészek, sportolók vagy egyéb értékformáló területen tevékenykedők – folyamatosan a figyelem középpontjában állnak, így példamutatásuk a közösség számára meghatározó. A Közéleti kategória díjazottai 2021-ben Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, Lackfi János és Tóth Zoltán.

„Legyen hát díjam minden szülőföldjén helytálló magyaré!”

Tóth Zoltán fiatal költő a felvidéki Nagybalog szülöttje. A következőképpen köszönte meg az elismerést:

„Mindennek elején, mielőtt gondolataim zabláját elengedném, szeretnék köszöneteimből egy láncot fonni. Először is a Mennyei Bírónak szeretném megköszönni! Mert bizony Ő az, aki a számokat lajstromozza és az embernek tettei után, a jót és a bűneit pontosan vezetvén, az élethez a díjakat e szerint mindenkinek kiosztja. Dőre képzelet, mert ez így nem teljes igazság, hogy a tetteink lennének a lajstromán. Helyesbítek! Az embernek tettei mögött rejtőző szándékának sorát veszi számba, pontosan vezeti, hogy néha-néha az életünkben a sorsnak odavesse a számadást. A sors pedig szigorú hajdú, mindenkit érdeme, értéke szerint fizet. A tettek mögötti szándék és nem a tett☝️! Mivel az embernek cselekedetébe éppen a sors az, amely oly boldogan sző játékául az útján gáncsokat. S az ember bizony esendő, de ha a szándék a tett mögött az igazságnak patrónája, ha eltéved is útján gyakran, mivel emberből van, a Mindenhatónak akkor is kedves! Köszönöm Teremtőm! Erőt ad és int a kegyelmed!

Következő köszönetem tudom süketség fogadja, hiába könny, sírás, élő ember szavát, szavamat, a lélek, mely testét hátrahagyta, bizony a túlvilágon nem hallhatja.

Szavak nélkül az Angyalok szívébe rejtem ezért üzenetem, mert a hálának ereje ott mindig otthont talál. S ha őszintén kérjük, bizony a hálánk a jóért, a búslakodásnak ellenében, nekünk a szárnyas lény postásnak áll.

Köszönöm neked Édesapám! Köszönök mindent drága jó Édesanyám!

Csukott szemmel, szavak nélküli hálám, mire e világra nyílik befejezvén a fohászt, az Angyal az üzenetemmel a szívében már el is érte az Isten birodalmát!

KÖSZÖNÖM🙏! Nyugodjatok békében! Édesanyám szava aztán bennem válaszol…?

Ő, tanított gyerekként Édesapám sírjánál, már akkor engem szavával férfinak faragott.

“Élők az élőkkel, holtak a holtakkal!” Igaz!

Következő köszönetem nagyon is élő, sőt, képes volt nekem egy új apró életet adni!

Mert a nőnek valódi ereje ebben a csodában rejlik.

A legnagyobb kritikusomnak szeretném báját, varázsát, az otthon melegét, mi örömömre nőiességéből születik, megköszönni.

Legfőképpen az otthonunkat bearanyozó, mindig boldogan kacagó legszebb napsugarát! A kislányunkat, azt a kis mosolygós csodát!

A kölykét nevelő Anyaoroszlán bizony jobb emberré sarkantyúzza a mindennapokban a Gránit Oroszlánt!

Köszönöm azt az egy helyet, amelyben látom és már csak ott látom a jövőmet! A kisoroszlánunk szeme tükrében!

Köszönöm hogy jóban, rosszban, és ha néha nehéz sorsomban követtek, és köszönöm hogy szerettek!

Köszönöm a Testvéreimnek és a családjaiknak, asszonyaiknak, gyermekeiknek, kik eltántorodni, elgyengülni nem engednek!

A Kerecsen Motoros Egyesületnek, akik nélkül a példakép díj most a kezemben nem lenne!

S tudom, hogy bármelyik Kerecsen méltán ide állhatna a helyemre, mert méltó példája e válogatott csapat bármely tagja e nemzetnek! Köszönök mindent nektek!

Bizony illik a díjat megköszönni legfőképpen annak, aki azt adja! Köszönöm a bizalmat Bedő Imre Bedőnek és a Férfiak Klubjának, s azoknak, akik rám gondoltak, s jelöltek férfi példának! A köszönetem hosszú sorát, mielőtt összezárna a zárkapcsos elhalkuló végzete. Az utolsó, a legszebb láncszembe vésném azt, ami számomra a Gránit Oroszlán Példakép Díj lényege!☝️🤝

Jó kapni, de mégjobb másnak adni!

S én gazdagon e díjjal nem lennék boldogabb, ha most engedném önzően, megalkuvón, ahogy a hiúságnak árja a hűtlenségnek örvényébe von.

Éppen most feledném azt, ahonnan jöttem, pont most feledném a szülőföldem, azt a meggyötört, árva sorsba taszított hont?

Tudom, nem illik ajándékot másnak adni, de a szükség most minálunk, úgy érzem, törvényt bont! Ajánlom a díjam minden határon túl élő magyarnak!

Azoknak a gránitlelkű Édesanyáknak, kiknek ajkán most is a gyermeküknek mesélve magyarul nyílik az igevirág.

Azoknak a gránitlelkű Édesapáknak odaát, akiknek, ha körülöttük a szívek és templomfalak megrepednek, akkor is magyarul hangzik el a szájukból a Magyarok Istenéhez a fohász!

Ők mind megérdemlik!

Száz esztendő a bizonyíték, hűségük kemény, sötét, példakép, lelkük olyan, mint a gránitoroszláné!

Legyen hát díjam minden szülőföldjén helytálló magyaré!

Érjen utol e tettemért a kárhozat, lássam, ahogy a mennykő életemnek bércein sziklát repeszt, de adnom kell nekik hitet, s erőt, mert szívem őszintén boldog csak így lehet, ha megosztom nemzetemmel minden értékemet.

Köszönöm Hazám!

Ez az utolsó láncszem a hálámnak során, amelyre ráveri a sors most a végzetének zárkapcsát, melybe belevéstem okulásul mindenkinek a határon túli magyar léleknek hitvallását.

Tóth Zoltán: Nemzeti hitvallás

“Ó, midőn a Kárpátok bércei közt repült az ifjú lelkem.

A jövőmet lánctépő harcosként elképzeltem.

Aki majd széttépi az évszázados átkot

Amely a nemzetemet

széjjel szakított.

Ott legbelül fájtak, kínoztak

ezek a sebek.

Tudtam, én csendben, békésen itt nem élhetek.

Ökölbe szorúlt sokszor a kezem, hogy hazám becsületét megvédjem.

Mégis egyre csak háborgott, sőt mégjobban háborgott a lelkem!

Egy nap aztám bennem az igazságtalanság meglelte enyhét.

A hófehér papírlapra, mikor leírtam a nemzetemnek szép nevét.

MAGYAR!

Kiejteni minő büszkeség,

mikor leírtam, bennem mégis összedőlt a föld és az ég!

Morajlott minden és rám szakadtak az ezer éves falak.

Eltemetett a mindenség!

Így lett a sorsom a hazámé.

Sorsom minden kín közt az Övé!

Most eltemetett mag vagyok!

Határon túli magyar vagyok!

De sorsom minden kín közt, akkor is az övé!

S nekem hűségemért, csak egy könnycseppel

több jutott.

Felvidéki magyar vagyok.

De Isten engem úgy segéljen!

Esküszöm! Érte☝️, s értetek!

Én, bizony kihajtok!!!”

(Révülés színdarab 1. Jelenet)

