Már a karácsonyra hangolódik a Kassai Figyelő idei decemberi száma, amely a koronavírus és lockdown ellenére megtartott két országos rendezvényről (Egressy Fesztivál, Kazinczy Napok) is beszámol, de a hagyományos rovatai mellett megemlékezik Bocatius Jánosról, Csala Andrásné Erdélyi Kornéliáról, Béres Józsefről és a 75 éve elkövetett kitelepítésekről is.

A karácsonyi ünnepkör jelentőségét ezúttal Kováts Róbert, a Csehszlovák huszita egyház vikáriusa méltatja. „Kívánj fényt, reményt oda, ahol nincs. Azoknak, akik az élet peremére kerültek a bűn, önzés és hatalom jóvoltából. A csillag vezet. Biztos, hogy célba érsz. Becsüld meg az ünnepet, a tiéd. Még nincs igazság, de a csillag elvezet hozzá” – bizakodjunk mi is vele együtt!

Balassa Zoltán a 400 éve elhunyt neves kassai városbíróra, a költőként is ismert, kalandos életű Bocatius Jánosra emlékezik, majd közösen Kováts Róberttel emlékeznek a kassai magyarság egyik mindenesére, Csala Andrásné Erdélyi Kornéliára, aki meg nem élt 80. születésnapjára emléktáblát és emlékkönyvet is kapott a hálás utókortól. Nagy Géza Béres Józsefről osztja meg az emlékeit, míg Krivánszky Miklós a 75 éve elindult gyalázatos csehországi deportálások utóéletével foglalkozik. Mátyás Hudák Katalin a Bodrogszentmárián élő Fucsko Angéla porcelánbaba-gyűjtőt mutatja be. Korotnoky Lajos Kassa nevezetes épületeit bemutató rovatában ezúttal az egykori Nagy Kaszinó szecessziós épületét mutatja be, amely ma a kassai Állami Színház stúdiószínházának az otthona.

Két országos rendezvényre is sor került a régióban, amelyek idén részben virtuálisan, a világháló segítségével kerültek megrendezésre. Az Egressy Béni Fesztivált nemcsak a vírus akadályozta az idén a hagyományos buzitai és szepsi megrendezésben, hanem a két kultúrház elhúzódó felújításai munkálatait is. Így a rendezvényt Jászón tartották meg két csapat élő és további hat társulat virtuális részvételével. Balassa Zoltán az 53. Kazinczy napokról ad számot a lapban, amelynek elsődleges témája a magyar nyelv veszélyeztetettsége volt.

A Kassai Figyelő a 2022-es falinaptárral együtt megrendelhető a szerkesztőség elérhetőségein(Hernád Kiadó KFT., 040 01 Kassa, Komenský u. 24., e-mail: kassaifigyelo@gmail.com, tel: 0948 753 013).

(giv/Felvidék.ma)