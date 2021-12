A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja idén is meghirdette a Tartós szeretet akcióját, amelynek már tavaly adventben is sikere volt. A Felvidék.ma-nak Haris Szilárd diakónia lelkész mondta el a részleteket.

„2020-ban a koronavírus-járvány miatti lezárások idején indítottuk el a Szeretetszolgálati Intézményünk keretében a jótékonysági gyűjtési akciót. Akkor csupán tartós élelmiszert gyűjtöttünk, több mint 5 tonna élelmiszert sikerült szétosztanunk. Idén már meleg ruhát is várunk. Az a tapasztaltunk, hogy az adakozási kedv főleg a karácsonyi időszakban a legnagyobb” – nyilatkozta Haris Szilárd.

A részletekről kérdezve elmondta, hogy a Tartós szeretet akciójuk leginkább az önkéntesekre épül, elsősorban a lelkészeken keresztül a gyülekezeti tagokat szólítják meg, de ebbe a gyűjtésbe felekezeti hovatartozástól függetlenül bekapcsolódhat, aki úgy gondolja, hogy ismer a saját környezetében rászorulókat, szeretne segíteni az élelmiszer összegyűjtésében, vagy úgy gondolja, hogy ő maga is szívesen elvinné az adományt.

Akik önkéntesként még szeretnének bekapcsolódni, azok ezen a linken megtehetik: https://forms.gle/tXsHxcUqbMQmxLMm6

„Mi, mint központ abban tudunk segíteni, hogy egyendobozokat rendeltünk, amelyen megtalálhatók a bekapcsolódó szervezet logói. A dobozokba igei üzenet is kerül, s ugyanezen a szórólapon megtalálható azon szervezetek bemutatkozása is, amelyek részt vesznek a gyűjtésben. Újdonságként telefonszám is szerepel a csomagban, hogyha a megadományozott további rászorulókról tud, akkor tájékoztatni tudjon bennünket. A hozzánk fordulóknak tudunk abban segíteni, hogy hol van a legközelebbi gyűjtőpont, amely Komáromban, Rimaszombatban és Királyhelmecen lesz. Itt a három helyszínen tudjuk fogadni az adományokat, ugyanis a ruhaboltok a lezárások alatt is nyitva vannak. Előzetes egyeztetés alapján lehet átadni a kolléganőinknek az adományokat” – tájékoztatott Haris Szilárd.

Gyűjtőpontot bármely gyülekezet alakíthat. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja a következő 3 gyűjtőpontra várja az adományokat:

Írisz Szociális ruhabolt – Jókai utca 34., 94501 Komárom, Tel: 0915 362 174; E-mail: diakonia.komarno.kozpont@gmail.com

Cédrus- Szociális Ruhabolt és élelmiszerbank – Sama Tomášika 406 /21, 97901 Rimavská Sobota – Rimaszombat, Tel: 0905 232 669; E-mail: diakonia.pilat@gmail.com

Liliom Szociális ruhabolt – Hlavná 47. 07701 Královský Chlmec – Királyhelmec, Tel: 0905 825 710; E-mail: liliom.ruhabolt@gmail.com

A korlátozások alatt a ruhaboltok úgy működnek, hogy az üzlethelyiségbe nem lehet bemenni, de kiadják a rászorulóknak a kért ruhákat. A szociális ruhaboltot ugyan boltnak hívják, de nem az árában, hanem adomány azaz kezelési költség fejében vihetik el a ruhaneműket. Ez az összeg a kereskedelmi ár 10%-a lehet.

Alkalmi ruhákat nem vesznek át, sokkal nagyobb szükség van a munkaruhára, a mindennapi öltözetere, a gyerekruhára. A csomagokba pedig sapka, sál, kabát, zokni, takaró, gyerekeknek pelenka is adományozható.

A gyűjtést tartós élelmiszerrel támogathatják: rizs, cukor, kakaó, levespor, kávé, tea, liszt, fűszerek, olaj, tészta, hüvelyesek, konzerv, bébiétel, tápszer. Továbbá tisztálkodó szereket is fogadnak: sampon, tusfürdő, egészségügyi betét, fogkrém, fogkefe, toalettpapír, mosószer.

Anyagi hozzájárulással is bekapcsolódhat a gyűjtési akcióba. A pénzadományt a QR kóddal vagy a plakáton található számlaszámra küldhetik. Illetve SMS formájában DMS STOTINKA szövegű üzenettel a 877-es számra, vagy az alábbi adományozó oldalon keresztül is:

https://udrkcnask.darujme.sk/a-szlovakiai-reformatus-keresztyen-egyhaz-diakoniai-kozpontja/?fbclid=IwAR3F2vNd_zDxr13-YBQ76PwbH-1b2S1IP_9GiLmxCtAtFHyEy8JOzcPzm9Q

„Az SMS elküldésével ilyen formában 2 euróval bárki támogathatja a Diakóniai Központot és így az élelmiszergyűjtést is, a befolyó összegből még olyan helyre is tudunk élelmiszert vásárolni, ahol arra szükség lesz vagy nem jutott elegendő” – tette hozzá Haris Szilárd.

Hozzátette, nagyon sok múlik az önkénteseken, akiknek minden segítséget megadnak, védőfelszereléssel és diakóniai igazolvánnyal is ellátják. Az élelmiszerek gyűjtésekor és átadásakor betartják a járványügyi előírásokat.

(HE, Felvidék.ma)