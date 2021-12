Falinaptárral, s az évet értékelő polgármesteri interjúval a napokban minden királyhelmeci háztartásba eljut a Királyhelmeci Nézetek idei utolsó száma, amelyben az elmúlt két hónap eseményeiről is bőségesen tájékoztatnak. A lap elolvasható a város internetes oldalán is.

„Nagyon nehéz év áll mögöttünk. Az idei költségvetés tervezésekor abból indultunk ki, hogy valószínűleg a járvány okozta problémák ismétlődni fognak – mint ahogyan ismétlődtek is –, így óvatosak voltunk a tervezéskor. A mögöttünk álló időszakban a járvány kezdetben még nem befolyásolta a helyi fejlesztések megvalósítását, hiszen ezekre tartalékot képeztünk. Így sikerült a nehéz idők ellenére is folytatni az utak és a járdák felújítását, a szabadtéri színpad és a kultúrház modernizálását, sőt a régen tervezett sportcsarnokunk is elkészült” – értékelte a lassan mögöttünk hagyott évet Pataky Károly polgármester, megyei képviselő, aki szólt az elkövetkező évek tervezett feladatairól is.

Tervbe vették bérházak építését, ahogy 2022-ben elkezdődik a helyi gimnázium mellett egy fedett uszoda építése is. Mindezek ellenére Pataki nagyon kemény évre számít.

„Gazdasági szempontból nemcsak a járvány miatt, hanem a kormány újabb reformjának hatásaként már most látszik, hogy Királyhelmecnek közel 200–300 ezer euróval kevesebb bevétele lesz az állami jövedelemadóból származóan. És akkor még nem említettem a lezárások miatt kieső adóbevételeket, és azt sem, hogy ebben az évben tartalékok képzésére nem volt módunk” – nyilatkozza a polgármester, aki előtt jövőre két választás is áll, hiszen ha a vírus is „megengedi”, önkormányzati és megyei képviselőket is választunk jövőre.

A Mátyás Hudák Katalin által szerkesztett lap beszámol arról is, hogy parkoló és elektromos töltőállomás épül a városban, amelyet tavasszal adnak át. Balogh Csaba, a Királyhelmeci Városi Hivatal elöljárója arról nyilatkozik, hogy bizonytalan tényezők nehezítik a pénzügyi tervezést, gőzerővel dolgoznak a 2022-es költségvetés előkészítésén, ám a munkát nagyban nehezíti a jövővel kapcsolatos bizonytalanság.

Megtudhatjuk a lapból azt is, hogy kevesen csatlakoztak eddig a szennyvízhálózatra, a 35%-ot százalékot sem éri el azok aránya, akik igénybe vették a szolgáltatást. Közel húszezer aláírás gyűlt össze a királyhelmeci kórház megmentésére, amelyet a minap elfogadott kórházreform sodort végveszélybe.

Először indultak királyhelmeci futók a 115 km-es, II. Kassa–Miskolc Ultramaraton futóversenyen – tudjuk meg a sportrovatból, amelyben interjút olvashatnak Deák Rudolffal, a TJ Slavoj Sportegyesület új elnökével, de beszámolnak Nagy Norbert sikeréről is, aki Nyíregyházán állt rajthoz a tizennyolcadik alkalommal megrendezett Robinson kupa amatőr mountain bike és cyclo-cross versenyen. Hagyományosan két oldalt szentel a lap a helyi oktatási intézményeknek, s ha már december, akkor kivehető színes, a helyi gyerekek rajzaival díszített falinaptárral kedveskedik a lap hűséges olvasóinak.

