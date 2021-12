Napjainkban már szinte nem ismerünk olyan embert, aki ne lenne tagja valamelyik népszerű közösségi oldalnak. Egyre nagyobb teret hódítanak ezek a platformok a tinédzserektől kezdve egészen a nyugdíjasokig minden korosztályban. Kell azonban figyelni valamire a közösségi oldalak használata során? Rejthetnek bármilyen veszélyt?

Platformok

Számos közösségi oldal ismert és népszerű az emberek körében. Magyarországon a Facebook, Instagram, YouTube és egyre inkább a TikTok juthat eszünkbe, ha social media platformokról beszélünk. Ezenkívül természetesen még nagyon sok egyéb oldalt is használhatunk, más-más célokra.

A működésük némiképp különbözik, de az alapkoncepció és a használatukból eredő veszélyek meglehetősen hasonlóak, így tudunk összefoglalóan beszélni róluk.

Lehetséges veszélyek

● Adatlopás, visszaélés a személyes adatokkal

Igyekezzünk megfelelően erős és minden platform esetén különböző jelszóval védeni fiókjainkat, hogy elkerülhessük a személyes adataink illetéktelen kezekbe kerülését, vagy azt, hogy valaki feltörje a profilunkat és a nevünkben használja.

● Túlzott betekintés a magánéletünkbe

Jól gondoljuk meg, hogy milyen adatokat adunk meg magunkról a közösségi oldalakon, vagy milyen képeket, videókat osztunk meg, ugyanis ha rendszeresen posztolunk fotókat a lakásunk különböző pontjairól, nem mellesleg a lakcímünket is megadjuk, nincs nehéz dolguk a betörőknek.

Akár a ház teljes alaprajzát is könnyedén kitalálják, így célirányosan tudnak menni, főleg, ha azt is kiposztoltuk, hogy az egész család egy hosszabb nyaraláson van.

Kicsit filmekbe illő történetnek hangzik, de sajnos gyakoribb az eset, mint gondolnánk, éppen ezért érdemes figyelni arra, hogy ne adjunk túlzott betekintést követőinknek a magánéletünkbe.

● Appok hozzáférései

Főként Facebookon gyakoriak az olyan appok, amelyek megjósolják, hogyan néznénk ki 20 év múlva, vagy mi vár ránk a következő évben. Bármennyire is jó szórakozásnak tűnik – azon kívül, hogy természetesen nem ad valós adatokat az eredmény –, nem árt óvatosnak lenni.

Gyakran az automatikusan elfogadott felhasználási feltételekkel jogosultságot adunk az app készítőinek az adataink használatára, vagy hozzáférést a teljes fotógalériánkhoz, amelyekkel sok esetben vissza is élnek.

Biztonsági beállítások

A közösségi oldalak esetén lehetőségünk van különféle biztonsági beállításokra. Általában megadhatjuk, hogy kik láthatják személyes adatainkat. Érdemes ezeket csak az ismerőseinkre, vagy azon körre korlátozni, akiknek engedélyt adunk rá. Talán mondanunk sem kell, mennyire veszélyes, ha bármely internetező birtokába juthat az összes személyes információnknak.

Nézzük meg minden platformon a lehetséges beállításokat, és tegyünk meg mindent a személyes biztonságunkért!

Amennyiben van rá lehetőség, állítsuk be a kétlépcsős hitelesítést is, ami azt jelenti, hogy a jelszavunk megadásán túl még egy másik módon is igazolnunk kell, hogy valóban mi szeretnénk belépni a fiókba. Így elejét vehetjük annak, hogy mások illetéktelenül lépjenek be és használják azt.

Természetesen sok esetben hasznosak és szórakoztatóak a közösségi oldalak, senkinek sem mondjuk azt, hogy alapvetően ártalmas a használatuk, de nem árt néhány dologra odafigyelni biztonságunk érdekében.

(Forrás: Rackhost.hu)