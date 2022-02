Ahogy a Füleki Hírlap olvasói már megszokhatták, hagyományosan dupla számmal indítja a lapot a szerkesztőség, ahogy hagyomány az is, hogy az év első számában Agócs Attila polgármester értékeli az elmúlt esztendőt, de szól az idei tervekről is, s értékelik az elmúlt esztendőt az egyes füleki intézmények is.

A COVID ellenére számos projektet sikerült megvalósítania a városnak a 2021-es esztendőben is, így befejeződött a művészeti iskola egykori épületének rekonstrukciója, amely ezentúl idősek napközi otthonaként szolgál majd. A várban végre sikerült befejezni a középső vár felújítását, és lőrések formájában új látnivalókat is megközelíthetnek a turisták. Utak és járdák javítására is sor került, többek között a városi temetőben az összes régi járdát, a halottasházhoz vezető utat és a gyalogos bejárat lépcsőit is felújították. Bónuszként sikerült az év végén állami dotációból visszafinanszírozni az utak aszfaltozásának költségeit, a megtakarított pénzt pedig a város az idei aszfaltozásra fordítja majd.

A nyár elején a Veolia Alapítvány támogatásával és a Közhasznú Szolgáltatások segítségével átadták a város harmadik új játszóterét, ezúttal a Papréten. Továbbá sikerült a Vöröskő alatt bővíteni a városi vízvezetékrendszert, ezzel is értékesebbé téve a város birtokában lévő területet, és vonzóbbá téve a városhoz közeli építési telkeket.

Sikerült a helyi polgárőrség projektjét is meghosszabbítani, felújították az FTC tornatermét, ezenkívül korszerű öntözőrendszert építettek ki, valamint a gyep teljes felületét is revitalizálták.

A város Losonctamásival együttműködve elindította a Hatékony közigazgatás elnevezésű projektet is. Bár az energiaválság Füleket sem kerülte el, Agócs Attila reménykedik abban, hogy az idén is folytatódnak a betervezett projektek, s több új projektdokumentáció kidolgozására is sor kerül.

Az idei év nagy fontosságú projektje a városi park bekerítése lesz. A kastély és a szomszédos épület közé új historizáló stílusú kapu kerül, valamint a kastély alagsorához vezető lejárót is rekonstruálják, a kerítés többi szakaszát pedig kerítéspanelekből építik meg.

Beszámol a lap a képviselő-testület decemberi üléséről is, amelyen kiegyensúlyozott költségvetést fogadtak el, megtudhatják, milyen támogatásban részesülnek 2022-ben a városi szervezetek. Bár a koronavírus miatt csonka volt a Füleki Városi Művelődési Központ évada, nem ülnek tétlenül, pályázatot nyújtottak be, ugyanis bővíteni szeretnék a központ technikai berendezését.

Kovács Tímea az R2 és M3 néven futó, a régió munkalehetőségeit támogató határon átnyúló területi foglalkoztatási akcióterv (TAPE) egyik, Füleket is érintő projektjéről, a REWO – Felkészülve a munkára nevet viselő tervezetről számol be, amelynek célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerőpiaci integrálása. A hagyományostól eltérő megközelítéssel, ám bevált gyakorlatokkal új készségekre tanítják majd a munkanélkülieket, ezáltal hozzájárulnak önbizalmuk növeléséhez és a munkaerőpiacon való boldogulásukhoz.

Kovács Tímea számol be a füleki ipari park revitalizációjáról is, amely a foglalkoztatási akcióterv részeként valósul meg. Budai Valéria a Füleki Városi Múzeum tavalyi tevékenységét értékeli, s örömmel számol be a lap arról is, hogy Fülek 2021-ben elnyerte a Roma Spirit díjat a települések kategóriában. A múzeumban február 10-én nyílik meg az első idei kiállítása A színek varázsában címmel, amely a ragyolci származású, jelenleg a Besztercebánya melletti Kordéháza (Kordíky) községben élő Lengyel Maksi Ilona amatőr képzőművész alkotásait vonultatja fel.

A járvány ellenére sem állt meg az élet a Füleki Gimnáziumban, ahol szalagavatót és a Természettudományi Triatlont is megtartották – tudjuk meg Péter Juraj igazgatótól, míg a sportrovatban arról számolnak be, hogy már nem Bari Jenő az FTC edzője (aki időközben Rimaszombatba szerződött), de az új edző kinevezésével még várnak. Ideiglenesen Šimkovič Ľubomír és Farkaš Richard vezeti a csapat edzéseit, akik a Salgótarjánba szerződött Köböl Máté nélkül kezdték meg a felkészülést a tavaszi idényre.

A lap 3700 példányban jelent meg, s minden füleki háztartásba eljutott, de az érdeklődők elolvashatják és letölthetik a város oldaláról is.

