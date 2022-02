A szerelem minden árnyalatát és a párkapcsolatok kihívásait is megjeleníti a közmédia csatornáinak filmkínálata a házasság hetében. Olyan nemzetközileg elismert mozifilmekkel várják a nézőket a megújult Dunán, mint a Paterson, a Fény az óceán felett, vagy a Színes fátyol. Egyúttal európai rendezők kiemelkedő alkotásai és egy magyar ismeretterjesztő film is helyet kap a programkínálatban a nemzet televízióján és az M5 csatornán február 13-a és 20-a között.

A házasság hetéhez kapcsolódva több sikeres mozifilm és egy különleges sorozat is várja a nézőket a Dunán. Egy romantikus dráma nyitja a tematikus hetet február 13-án. Derek Cianfrance 2016-os rendezése, a Fény az óceán felett története az első világháború után néhány évvel kezdődik. Tom Sherbourne önkéntes száműzetésként elvállalja egy lakatlan szigeten álló világítótorony felügyeletét, ám közben megismeri Isabelt, akivel rögtön egymásba szeretnek és összeházasodnak. A felhőtlen boldogságot beárnyékolja, hogy nem lehet gyermekük, de a sors egy különös lehetőséget tartogat számukra, amivel mégis szülőkké válhatnak – kérdés, milyen áron, és hogyan tudnak elszámolni a lelkiismeretükkel.

A két főszereplő, Michael Fassbender és Alicia Vikander – akik a való életben is házastársak – olyan átütő alakítást nyújtottak a filmben, melyet nemzetközi szinten is elismertek a kritikusok.

A folytatás is tartogat ikonikus egész estét betöltő filmeket. A legendás amerikai rendező, Jim Jarmusch – akinek olyan emblematikus műveket köszönhetünk, mint a Szellemkutya, a Hervadó virágok, vagy a Törvénytől sújtva – szintén egy 2016-os filmmel került be a programkínálatba. A Paterson egy házaspár szürke hétköznapjairól szól, miközben beavatja a nézőket a párkapcsolatuk dinamikájába. Természetükben nem is lehetnének különbözőbbek – a befelé forduló, irodalmár buszsofőr egy harsány, impulzív nővel él együtt, de éppen az a titkuk, hogy tökéletesen kiegészítik egymást. Adam Driver és Golshifteh Farahani játéka a Cannes-i Filmfesztiválon a legjobb férfi- és legjobb női alakítás kategóriában is jelölést kapott, illetve a legjobb forgatókönyv díjára is esélyes volt. Jim Jarmusch ezért a rendezéséért az Arany Pálma-díjért is versenybe szállt.

A házasság hetének zárásaként, február 20-án egy fájdalmasan szép történet látható a Dunán. A 2006-os Színes fátyol hősei a középosztálybeli orvos, Walter és az elkényeztetett, felsőosztálybeli Kitty, akiknek házassága hamar zátonyra fut. A feleség hűtlenné válik, férje mégis úgy dönt, nem engedi el. Arra kényszeríti az asszonyt, tartson vele egy kolera által súlyosan érintett kínai faluba, ahová munkája szólítja. Az utazás, a megélt szörnyűségek és váratlan fordulatok értelmet és célt adnak az elveszettnek hitt kapcsolatnak. Naomi Watts és Edward Norton lehengerlő alakítása hosszú időre nyomot hagy a nézőkben.

A házasság hetében egy különleges olasz televíziós sorozat is látható a Dunán. A Jó reggelt, Anya! dupla epizóddal jelentkezik, melyben a Borghi család mindennapjait követhetjük.

Az édesanya hirtelen jött és visszafordíthatatlan betegsége krízishelyzet elé állítja az apát, és a gyermekeket is, de a drámai fordulatok ellenére bebizonyítják, hogy a nehézségek ellenére is lehetnek boldogok. Az igaz történeten alapuló szériát fikciós bűnügyi szállal is kiegészítették, ám legfontosabb üzenete, hogy a házasság köteléke és a családi összetartás rendkívüli erőt ad.

Az M5 csatorna is csatlakozik a házasság hetéhez. Február 14-én tűzik műsorra a Három Királyfi, Három Királylány Alapítványhoz kötődő 2019-es magyar dokumentumfilmet.

A kezdeményezés meghatározó személyiségei mondják el személyes gondolataikat családalapításról, gyermeknevelésről, illetve az alapítvány munkájáról.

Egy 2005-ös magyar ismeretterjesztő film, a Barangolás Bajorországban – A landshuti esküvő is szerepel a tematikus programkínálatban, amely február 16-án kerül képernyőre. Bajorország hajdani fővárosában, Landshut városában 1475-ben vette el a landshuti herceg fia a lengyel király lányát. Erre emlékezve négyévenként nagyszabású történelmi játékot tartanak, melyen a város lakói közül több mint 2000-en öltöznek be korhű jelmezekbe és három hétig tart a középkort idéző rendezvény, Európa legnagyobb történelmi játéka.

Fény az óceán felett, február 13-án 22:47-től, Jó reggelt, Anya! február 15-én 20:45-től és február 16-án 20:57-től, Paterson február 19-én 23:54-től, Színes fátyol február 20-án 21:27-től a Dunán. Három királyfi, három királylány február 14-én 22:05-től és Barangolás Bajorországban – A landshuti esküvő február 16-án 23:15-től az M5-ön.

(MTVA)