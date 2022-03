Az ukrajnai menekültek Szlovákiában betölthetik a szabad munkahelyeket, az állam kedvező munkalehetőségeket kínálhat nekik. Ehhez már csak a körülmények megteremtésére van szükség, közölte nyilatkozatában a Gazdasági Elemzők Klubja és a Szlovák Gazdasági Társaság, további független közgazdászokkal együtt.

Az aktív korban lévő menekültek a közgazdászok szerint hasznára válhatnak gazdaságunknak, míg a menekülttáborokban hosszú időre rekedők terhelnék azt.

A közgazdászok véleménye szerint a menekültek nem jelentenek veszélyt a hazai munkavállalókra nézve. A munkahelyek száma ugyanis nem állandó.

Kis és nyitott gazdaság vagyunk, dinamikus és rugalmas munkaerőpiaccal. 2013 és 2019 között például több mint 250 ezerrel nőtt a munkavállalók száma, ebből több tízezer munkahelyet külföldiek töltöttek be, miközben nem szorították ki a belföldi alkalmazottakat.

„Épp ellenkezőleg, még mindig rekordszámú betöltetlen állás van. Mindezek mellett nagyon jó példát szolgáltatott a menekültek sikeres integrációjára az utóbbi években Lengyelország, vagy a délszláv háborút követően Ausztria“ – emlékeztetnek.

A menekültek élnek azokkal a munkalehetőségekkel is, melyek a belföldiek számára nem vonzóak, olyan ágazatokban, szakmákban és régiókban, ahol munkaerőhiánnyal küzdenek. A külföldiek a közgazdászok véleménye szerint mindig hátrányban vannak a hazaiakkal szemben, mivel nem beszélik a nyelvet, nem ismerik az itteni előírásokat, szokásokat. Ezért aztán nem igaz, hogy leszorítanák a béreket, viszont gyakran betöltenek olyan állásokat, melyeket a hazaiak nem.

Egyes régiók kórházai már most is ukrán orvosokra és egészségügyi nővérekre támaszkodnak, ami lehetővé teszi laboránsként, műszaki dolgozóként, vagy adminisztratív munkaerőként való alkalmazásukat is. Minden új munkavállaló egyben vásárló és fogyasztó is. A magas képzettségű menekültek a közgazdászok szerint növelik a produktivitást és ezzel a szlovákiai alkalmazottak bérét is, továbbá adóbevételt is jelentenek az állami költségvetésnek.

A szlovákiai a leggyorsabban öregedő gazdaságok egyike, ami gondot okoz az állami költségvetés fenntarthatósága terén. Csökken ugyanis az aktív korúak, ugyanakkor nő a nyugdíjasok száma. Az ukránok jövedelemadójából származó bevételből javíthatók a közszolgáltatások, s emelkednek az első nyugdíjpillér bevételei is.

„Ezért mielőbb biztosítanunk kell teljes értékű foglalkoztatásuk és az egészségügyi, szociális ellátási és az oktatási rendszerbe való besorolásuk törvényes feltételeit és eszközeit,

másként a legképzettebbek, akik jobban megválaszthatják, hol akarnak elhelyezkedni, elhagyják Szlovákiát, s nálunk csak a nehezen alkalmazhatók maradnak, akik humanitárius segítségre szorulnak“ – figyelmeztetnek a közgazdászok.

