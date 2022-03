„Nem ez az első alkalom, hogy másodszor is neki kell veselkednem a vezércikkemnek: a járvány okozta bizonytalanságok és a váratlan események miatt erre több alkalommal is szükség volt. Ezúttal olyan fejlemény késztet erre, amely néhány nappal ezelőtt valószínűleg az egész világot megdöbbentette – Oroszország háborút indított Ukrajna ellen” –írja vezércikkében Pataky Károly, a város polgármestere. A keleti régióban fekvő kisvárosba már másnap megérkeztek az első menekültek, s a háború eszkalálóládásával valószínűleg nagyságrendileg megnő a menedéket kérők száma.

A Királyhelmeci Nézetek idei első száma 2 500 példányban jelent meg, ingyenesen eljut minden háztartásba, de megtalálható az alábbi oldalon is.

Ami viszont jó hír, hogy lecsengőben a vírus, amely két évig sakkban tartotta a királyhelmecieket is. A korlátozások ellenére sem állt le a mindennapi élet a kisvárosban, ahol a 2021-es népszámlálás idején 7489 lakos élt, ebből 5401-en (+377) vallották magukat magyarnak, 1765 (+207) személy szlováknak, míg kereken 1000 ember (+529) romának.

A városi hivatal lakosság-nyilvántartási osztálya is elkészítette Királyhelmec 2021-es népességi statisztikáját. Ebből egyebek mellett az is kiderül, hogy a városban regisztrált elhalálozások száma tavaly nőtt az előző évekhez képest. Az osztályon, ahol egyébként a helyi anyakönyvi nyilvántartáson kívül további hat község (Perbenyik, Dobra, Rad, Szentes, Szinyér és Bacska) anyakönyvét is vezetik, 2021-ben összesen 709 anyakönyvi eseményt vezettek be. A Királyhelmeci Anyakönyvi Hivatalban tavaly 351 születési bizonyítványt állítottak ki, ami tizenhéttel kevesebb, mint egy évvel korábban. Tavaly 49-cel volt több az elhunytak száma a születettekénél.

Jó hír a város lakóinak, hogy nem emelkednek a helyi adók 2022-ben, Balogh Csaba hivatalvezető azt is elárulta, 2020 végén 378 ezer € adóhátralékot tartottak nyilván, ebből 2021-ben mindössze 57 ezer eurót sikerült behajtani.

A recesszió ellenére számos új fejlesztés megvalósulására is sor kerül az idén, folytatódik az utak és járdák átfogó felújítása, hulladékgyűjtő udvar épül, de egymillió eurót nyertek az alapiskola felújítására, amely a tető hőszigetelését, valamint az átfogó energetikai felújítást is lehetővé teszi.

Február elsején újraindították a nyolc hónappal ezelőtt leállt polgárőrségi projektet. A program ezúttal 15 hónapig tart, a résztvevők bérét ezúttal is teljes egészében a belügyminisztériumtól kapott hozzájárulásból fedezhetik. Az első projekt 2017-ben indult hat fővel, akkor 151 206 eurót nyert a város, egy évvel később pedig 279 800 € támogatást sikerült elnyernie a városnak, így további hat személyt alkalmazhattak, akiknek több mint a fele szintén roma származású volt. Ezúttal 194 679 eurót fordíthatnak a polgárőrök bérezésére.

Online megbeszélést tartottak a királyhelmeci kórházat érintő reform kapcsán, s eljuttatták az egészségügyi minisztériumba azt a közel 20 ezer aláírást, melyet a bodrogközi és Ung-vidéki településeken gyűjtöttek össze a királyhelmeci kórház megszüntetése ellen.

„Két év szünet után ismét lesz színházi fesztivál Királyhelmecen” – árulja el a vele készített interjúban Želinský József, a kulturális és iskolaügyi bizottság elnöke, aki abban is reménykedik, hogy a járvány végleg visszavonul, s a város kulturális élete is visszatérhet a régi kerékvágásba.

A lap ezúttal is részletesen beszámol a helyi oktatási intézmények munkájáról, így megtudhatjuk, fecskefészkeket árusítanak a gimnazisták, ünnepélyes keretek között adták át a szakközépiskola felújított épületét, s izgalmas programok, kiváló versenyeredmények tették feledhetetlenné a téli hónapokat. „Nem vagy egyedül!” címmel először szerveztek figyelemfelkeltő kampányt a rákellenes világnap alkalmából, újra szól a lélekharang a temetőben, s örömmel újságolják, nem várt sikert aratott Palágyi Ildikó Pillangó című szerzeményével a Dal utolsó válogatóján. Beszélgetést olvashatnak Leczo Zoltánnal is, akinek tavaly jelent meg első önálló kötete (Sára könyve).

(giv/Felvidék.ma)