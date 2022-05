Mindannyiunk örömére végre szabadon szervezhetünk rendezvényeket. A közönség pedig megtölti a kultúrházakat, ezzel is jelezve, igény van a közösségi élményekre. Így volt ez 2022. május 21-én Nemeskajalon is, ahol a vágai hagyományos nótaestet tartották meg.

Sajnos Vágán az idei évben nem tudták megszervezni a nótaestet, de a nemeskajaliak szívesen átvállalták azt. Bodri Eleonóra műsorvezető az alábbi Wass Albert-verssel köszöntötte a közönséget: „Hegedűjén a magyarnak, úgy zokog a magyar nóta, mint hogyha egy egész nemzet eltemetett álma volna. Akárcsak a magyar rónák szívdobbanása lenne, olyan mindegy, hogy az öröm vagy a bánat sír föl benne. Mert a magyar mindig sírhat, mert a magyar mindig árva, akár gondol szeretőre, akár gondol temetőre, akár gondol a hazára.“

A programban felléptek a Felvidék kiváló nótaénekesei, bizonyítva, van létjogosultsága ennek a műfajnak, amely ma a hungarikumok sorát bővíti.

A magyar nóták rólunk is szólnak, a mi lelkivilágunkat is tükrözik, ezt a nemeskajali kultúrház közönsége is átérezhette a felcsendülő nóták alatt. Farkas Lívia, Nemeskajal polgármstere a közönségnek megígérte, hagyományt teremtenek, és a jövőben is szerveznek majd nótaesteket a mátyusföldi községben.

Bodri Eleonóra a nótaest végén elmondta: a nóta „nemzeti kincsünk és nemzetmegtartó ereje van. A magyar nóta a magyar ember imádsága. Ugyanis, ahogy egy imakönyvben, avagy Isten szavában, a Szentírásban találunk útmutatót a különböző élethelyzeteinkre, ugyanúgy van nótánk születésre, szerelemre, szüleink, gyermekeink szeretetére és az elmúlásra is. A magyar nóta a legszebb emberi érzéseket szabadítja föl bennünk, és csak jót tanulhatunk belőle.“

A nemeskajali nótaesten a közönséget Oláh Júlia, Vörös Károly, Simkó Mária, Csáfalvay Zsolt, Szlezák Erika, Farkas Mónika, Lachata Pál, Sárkány Szilvia, Nagy Attila és Jalsovszky Mónika örvendeztették meg csodálatos hangjukkal. A zenét a Hálózat a Kultúráért és Művészetért Egyesület cigányzenekara biztosította Farkas József hegedűművész vezetésével.

Neszméri Tünde képriportja.