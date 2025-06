Henc(z)egők Színjátszó Csoport bemutatkozása képeken

Bemutatkozó napot tartott a rimaszombati Városi Művelődési Központ mellett működő Henc(z)egők Színjátszó Csoport június 24-én.

Az Orbis moziban a délelőtti előadásuk bemutatása után drámajátékokkal vonták be a diákközönséget. A foglalkozást Hencz Annamária drámapedagógus vezette, aki egyben a csoport rendezője is. Kora estére már a nagyközönség előtt léptek színpadra a fiatal tehetségek, akik ezzel egyfajta színpadi vizsgát is tettek. Az előadás után idén is sor került egy baráti hangulatú fogadásra, ahol a vendégeket finomságok várták – ezek elkészítésében maguk a csoport tagjai is aktívan közreműködtek.

A Henc(z)egők Színjátszó Csoport az elmúlt években következetesen bemutatkozott a Duna Menti Tavasz országos seregszemléin, és komoly szakmai sikereket érnek el. 2024-ben „Szeptemberi emlék” című előadásukért, 2025-ben „Melyiket a sok közül?” című darabjukért kaptak ezüstsávos minősítést.

A felvételek a Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota – Városi Művelődési Központ közösségi oldaláról valók.

HE/Felvidék.ma