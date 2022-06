A Füleki Hírlap új száma visszatekint az előző hetek eseményeire, de már az augusztusban megrendezendő Városnapokra is felhívja a figyelmet. A lap 3700 nyomtatott példányban jelent meg, s eljutott minden füleki háztartásba, de elolvasható a város internetes oldalán is.

A címlapon visszatekintenek a Múzeumok és Galériák Éjszakájára, amely a kétéves kényszerű kihagyás után ismét több száz nézőt vonzott. Egy hónap alatt két ülést is tartott a képviselő-testület, ezekről is részletes beszámolót olvashatnak. A májusi ülés fő programpontja a Brownfield Fülek – a Sávolyi úti volt ipari zóna revitalizációjának finanszírozása volt. Agócs Attila polgármester az ülésen elmondta, az ötéves projektet és az árát jelentős mértékben érintették a világban zajló események, leginkább a koronavírus-járvány, most pedig az ukrajnai háború. A közbeszerzési eljárásba jelentkezők közül egyetlen cég sem volt sikeres, mivel nem teljesítették a feltételeket, így új versenytárgyalást kell kiírni, ugyanis a 4,1 milliós költségek további 660 000 euróval növekedtek. Akit részletesebben érdekelnek a testületi ülések, a tanácskozás minden jegyzőkönyve, határozata, munkaanyaga, valamint vágatlan videófelvétele megtalálható a város honlapján: www.fiľakovo.sk.

Május elején neves vendégeket fogadott az önkormányzat, Nagy-Britannia szlovákiai nagykövete, Nigel Baker látogatta meg. Az eszmecsere témái az idegenforgalom, az ipar és a multietnikus városban történő együttélés volt. Olvashatunk a füleki nyugdíjasok tavaszi időtöltéseiről is, akik Bajmócra is ellátogattak. A Füleki Városi Művelődési Központ igazgatónője, Illésné Kósik Andrea nemcsak a mögöttünk hagyott rendezvényekről számol be, de felhívja a figyelmet a július 1. és 3. között megrendezésre kerülő UDVart fesztiválra, ahogy a Palóc Napokra is, amelynek magyar sztárvendége Rúzsa Magdi lesz. Júniusban ismét megrendezik a hagyományos történelmi íjászversenyt is, s újabb nosztalgiavonat, a Zöld Antal érkezik a városba. Az e-Talentum civil szervezet és a Füleki Gimnázium a Rákóczi Szövetség és az EMMI támogatásával április 28-án már huszonhetedik alkalommal rendezte meg Füleken a szlovákiai magyar középiskolák országos informatikai versenyét és a Kárpát-medencei magyar középiskolák versenyét, az INFOPROG 2022-t, amelyekről Tomolya Róbert számol be, míg a gimnázium igazgatója az iskola egyéb tavaszi rendezvényeit taglalja. A sportoldalról megtudhatjuk, hogy az FTC Birkózó Szakosztálya több hazai országos bajnokságon szerzett érmeket, de sorolja a lap a legutóbbi hetek füleki érdekeltségű sporteseményeit is.

S mivel augusztusban a Palóc Napokkal egy időben Városnapokat is tartanak, várják a javaslatokat a Város Díjra és a Tiszteletbeli Polgár címre. A szervezetek és a város polgárai javaslataikat és azok indoklását írásban adhatják le, vagy postai úton a Füleki Városi Hivatal címére: 986 01, Fülek, Városház u. 25,, vagy személyesen a hivatal iktatójában, június 22-ig.

(giv/Felvidék.ma)