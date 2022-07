Tengerparton fellépni, francia rendőrautóban utazni, a világ leghíresebb kórusával énekelni és nyerni egy 2., illetve 5. helyet az egyik legrangosabb európai kórusfesztiválon. A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola Csengettyű gyermekkara, Leánykara és Ifjúsági Vegyeskara annyi élménnyel tért haza Provence-ból, amennyi csak 4500 kilométerbe beleférhetett.

A Csengettyűben van egy mondás: Énekelj úgy, hogy sose tudhatod, ki áll az oszlop mögött!

És ez így igaz, hiszen belgiumi és olaszországi versenyeink után és alapján most a Provence-i Kórusfesztiválra, Franciaország egyik legjobb kórusfesztiváljára kaptunk meghívást.

„A fesztiválon csak azok vehetnek részt, akiket meghívnak. Ezért is örültünk annyira, amikor a szervezők megszólítottak minket, hogy lépjünk fel a provence-i vidék több városában” – mondja Ferencei Andrea karnagy.

A fesztiválon belül önkéntes alapon versenyezni is lehetett: a Csengettyű a második, a Leánykar pedig az ötödik legjobb kórus lett a saját kategóriájában, több félprofi társulatot is maga mögé utasítva.

A milánói dóm tetejéről a középkori utcák mélyébe

Habár alvásra nem, de azért városnézésre elég idő jutott a 12 nap alatt. Milánó, Marseille, Monaco, Saint Tropez mellett maga a fesztivál is egy élményutazás volt, hiszen a kórusok 5 nap alatt 5 provence-i városban léptek fel.

Az egyik koncert például a Saint Raphaël-i tengerparti promenádon zajlott naplementés-pálmafás háttérrel. Egy másik fellépésen pedig – a Saint Tropez-i csendőrök helyett– a Le Muy-i rendőrökkel léptünk közelebbi kapcsolatba. A városka középkori utcái ugyanis hihetetlenül szűkek, ahová egy nagyobb busz – akár néhány évszázadra is –könnyen beragadhat. Ezért a buszsofőr, a szervező és a kórusvezető beültek a rendőrautóba, és a leghivatottabbakkal járták be előre az útvonalat.

Indonéziától az Amerikai Egyesült Államokig

A fesztiválpaletta igen gazdag volt, hiszen Európán kívül Ázsiából és Amerikából is érkeztek kórusok. Bár mindenki máshogy áll hozzá a kórusmuzsikához, mindenkinek egyforma öröme telik benne. „Hatalmas élmény volt a záróünnepségen felmenni a színpadra, és tudatosítani, mennyire sokfélék nemcsak a karmesterek, hanem a kórusok is” – mondja Kekeňák Szilvia kórusvezető.

Les Choristes x Csengettyű x Leánykar x Ifjúsági Vegyeskar

Nehezen kezelhető gyerekekkel is csodálatos dolgokat lehet véghez vinni. Erről szól a Les Choristes (Kóristák) film, amely egy nem mindennapi kórus történetét meséli el. Ez a mai napig létezik, és egyike a világ legjobb és legismertebb énekkarainak.

Ezért is volt hihetetlen megtiszteltetés, amikor a kórus csak miattunk La Navarreba utazott, hogy együtt énekelhessünk, és megtaníthassanak nekünk egy dalt. Talán egyszer Kassára is ellátogatnak majd, ami – bár még a jövő zenéje, de –már most jól hangzik.

A kórusmuzsika mindenkinek szól

A szuveníreken és az élményeken kívül egy érzést is hazahoztunk Franciaországból: Hogy a komolyzene is lehet vidám, a nyaralókból is lehet közönség, és egy koncert lehet akár a tengerparton is. Talán így kellene itthon is csinálni művészetet, kultúrát. Úgy, hogy minél többen hallják és szeressék. Hiszen pontosan erről szól a közös éneklés.

(Kekeňák Lucia/Felvidék.ma)