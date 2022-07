Mint korábban megírtuk, az Integrált regionális operatív program (IROP) pozsonyi irányító hatósága május végén jóváhagyta a Komárom és Gúta közötti, II/573-as út teljes burkolatfelújításának közbeszerzését. Ezzel zöld utat kapott a burkolatfelújítás kivitelezése, amely pár héten belül megkezdődik és a két város között teljes hosszában megvalósul. A beruházás költségeit az IROP (a teljes összeg 85 százalékát), az állam (10 százalék) és Nyitra megye (5 százalék) közösen fedezik, teljes összege 3,2 millió euró.

Csenger Tibor, a Szövetség megyei alelnöke megkeresésünkre elmondta, az elmúlt hónap arra szolgált, hogy a kivitelező cég, a Metrostav DS Rt. elintézze a szükséges engedélyeztetéseket a járási hivatalokban és a rendőrségen, az ideiglenes táblák kihelyezése érdekében. „Az építkezési területet átadtuk, most már a kivitelezőn múlik, mikor kezdi a felújítást” – fogalmazott.

A határidővel kapcsolatban elmondta, jövő év tavaszán kell átadniuk a felújított útszakaszt, ám véleménye szerint mindenki abban érdekelt, hogy mihamarabb befejezzék a közút felújítását, így előreláthatólag még a tél beköszönte előtt, ősszel befejeződnek a munkálatok a több mint 22 kilométeres szakaszon.

Egyelőre nincs még kész ütemterv, így nem tudta megmondani, pontosan mikor és mely szakaszokon indulhat meg a felújítás, annyit azonban már most tudni lehet, hogy a gadóci vasúti sínektől kezdik meg a munkálatokat (a gútai Kis-Duna hídig tart). Várhatóan 5–10 perces fennakadásokkal lehet majd számítani, hiszen a felújítás alatt lesznek szakaszok, ahol félpályás útlezárásokra lesz szükség, forgalomirányítás mellett.

Biztonságosabb közlekedés a megújult útszakaszon

A megye alelnöke hangsúlyozta, mivel nagy részben az Európai Unió finanszírozza a két jelzett út teljes burkolatfelújítását, így az EU szabványának megfelelően valósul meg – a pályázat értelmében a közút biztonságosabbá tétele a cél. Az egész, pontosan 22,629 kilométeres útszakaszt feltörik, amelyre két rétegben kerül aszfalt – előbb egy 7 centiméteres kiegyenlítő réteg, ezt követően egy újabb, 5 centiméter vastag finom aszfaltréteg.

Azokat a szakaszokat, ahol nagyobb a megterhelés, fémhálóval teszik ellenállóbbá.

„Azaz, a régi és az új réteg közé acélsodronyt iktatnak, ami a vályúk kialakulását előzi meg vagy lényegesen késlelteti. Fontos biztonsági szempont ez, főleg esős időben. Az út széleit, peremeit kiszélesítik, megerősítik, ahol szükséges, az esőelvezető árkokat is mélyítik, illetve számos más biztonsági elemmel látják majd el az útszakaszokat, a szalagkorlátokat is cserélik, hiszen a pályázat célja épp a biztonságos közlekedés” – húzta alá.

A szakasz a gadóci vasúti átkelőtől kezdődik, és egészen a Kis-Duna-hídig tart.Onnan pedig egy újabb nyertes pályázatnak köszönhetően megújul a Gúta–Vágsellye szakasz is, melynek felújítása előreláthatólag szeptemberben kezdődik.

Marad két kritikus pont

Az alelnök azonban megjegyezte, mivel a pályázat nem teszi lehetővé az építkezést, csak és kizárólag az útburkolat felújítását, ezért két, a megye által is jól ismert kritikus pont marad a Komárom–Gúta útszakaszon, amelyeket későbbi időpontban, egy másik pályázat kapcsán terveznek felújítani. Ilyen a Keszegfalut átszelő főút, amelynek egy része a töltésen halad át. Ez az utóbbi években, vélhetően a megnövekedett kamionforgalom miatt megsüllyedt.

Az útkarbantartók ugyan ideiglenesen kijavították, de a végleges megoldás a töltés megerősítése lesz, amire még várni kell.

A másik kritikus pont az útszakaszon a Lohót előtti útszűkület. Csenger Tibor tájékoztatása szerint ez a szűk átkelő már szerepel a Nyitra megye által elfogadott és a megyéhez tartozó, felújításra szoruló hidak összegző listáján.

Mint ismert, a Komárom–Gúta közötti útszakasz évről évre nagyobb megterhelésnek van kitéve a Monostori híd átadása óta – gyakorlatilag megduplázódott rajta az áthaladó teherforgalom, annak ellenére, hogy a szlovákiai tranzittérképen ez a másodosztályú útvonal nem szerepel.

A Gúta–Vágsellye szakasz is épp emiatt rendkívül leterhelt – ennek a szakasznak a felújítása is megkezdődik – számolt be Csenger Tibor. A sikeres pályázatot követően már a közbeszerzés is lezajlott, jelenleg a nyertes kivitelező nemzetközi céggel, a PORR Kft.-vel kötik meg a szerződéseket. A minisztériumi jóváhagyást követően, várhatóan augusztus végével megkezdődhet ennek az útszakasznak a felújítása is, közel 5 millió euró értékben. Az Érsekújvár–Gúta útszakasz felújítása is hasonlóan előrehaladott állapotban van, a nyertes kivitelező cég az MBM-Group Rt., a felújítás összköltsége 3,37 millió euró.

Az útfejlesztés után a hidak felújítása következik

Megtörtént a megye területén regisztrált 527 híd állapotfelmérése is az elmúlt ciklusban. Csenger Tibor megjegyezte, Nyitra megyében 2013-tól mindössze 7 hidat újítottak fel napjainkig. A következő ciklus során azonban ezen változtatni szeretnének, ahogy prioritásként jelölték ki az előző ciklusban az úthálózat fejlesztését, a következő ciklusban a hidak felújítására helyezik majd a hangsúlyt.

Mint mondta, a Komáromi járásban három olyan híd van, amelyek a veszélyességi besorolásuk szerint már a hatos fokozatba tartoznak (a hetes a legrosszabb), ilyen a Vágfüzesen található két híd és az Ímely és Naszvad közötti híd. A megyei testület legutóbbi ülésén határozatban döntött arról, hogy elindítják ezen hidak felújítását – ezen a listán szerepel a már említett, Gúta határában, a lohóti meleg vizű forrásnál található híd.

A jelenlegi Nyitra Megyei Önkormányzat az egyik legsikeresebb ciklusát tudhatja maga mögött – az útfejlesztések terén az elmúlt 16 évben nem zajlottak olyan nagy beruházások a Komáromi járás területén, mint most. A járásban 304 kilométer másod- és harmadosztályú útszakaszról gondoskodik a megye.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)