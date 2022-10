Október negyedikére már több mint 2100 orvos adta be felmondását összesen 31 kórházban, beleértve a kisebb egészségügyi intézményeket is. Egyes kórházakban a távozni készülő orvosokhoz egészségügyi nővérek is csatlakoznak. Ezt az Orvosi Szakszervezeti Szövetség (LOZ) sajtótájékoztatóján jelentette be a szövetség elnöke, Peter Visolajský, azt követően, hogy találkozott Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszterrel.

Visolajský elmondta, hogy a minisztérium képviselőivel folytatott keddi tanácskozáson megvitatták szakszervezetük mind a nyolc követelését, ám semmilyen érdemi változás nem történt.

Lengvarský tárcavezető ugyan megígérte az orvosok érdekképviseleteinek, hogy rendszerszintű változtatásokat terjeszt a kormány elé és a lehető leghamarabb tolmácsolja a minisztériumoknak az orvosok minden követelését.

„Konkrét lépéseket kell látnunk arra vonatkozóan, hogy a törvényt a parlament elé terjesztették, s hogy a koalíció szavazni fog róla“ – mondta az orvosok szakszervezetének elnöke, egyben felszólítva az illetékeseket, hogy tudatosítsák a helyzet komolyságát.

Felhívta a figyelmet egyes kevésbé időigényes követelésekre is, mint például az orvosképzés reformja. „Elég lenne lemásolni a cseh rendszert“ – javasolta Visolajský, megállapítva, hogy április óta ezzel a reformmal kapcsolatban semmilyen előrelépés nem történt.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny)