Császi Ádám Háromezer számozott darab című filmjének az A kategóriás Tallinn Black Nights Film Festivalon (PÖFF) lesz a világpremierje – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) az MTI-vel.

A közlemény szerint Észak-Európa élvonalbeli szemléje november 11-én kezdődik, és immár 26. alkalommal vonultatja fel a kortárs film legizgalmasabb alkotásait – köztük 4 magyar játékfilmet és 9 rövidfilmet – az észt fővárosban.

Háromezer számozott darab címmel a legnagyobb európai kisebbség, a romák művészi ábrázolásának ellentmondásairól készített fekete komédiát Császi Ádám. A tallinni fesztivál szervezői nyilvánosságra hozták, hogy az alkotást meghívták a Rebels with a Cause elnevezésű versenyprogramba, ahol először lesz látható november 18-án.

A Háromezer számozott darab című film történetében egy színházi rendező öt nehéz sorsú fiatal roma életéről készít előadást.

A színdarab kendőzetlen kegyetlenséggel meséli el életük történetét, vagyis a traumáikkal kereskedik. Amikor az előadást meghívja egy neves német színházi fesztivál, a csoport tagjai kénytelenek szembenézni múltjukkal és felvenni a küzdelmet a rasszista sztereotípiák egész tárházával – olvasható a film ismertetőjében.

A főbb szerepeket Farkas Franciska, az Örök tél, a Brazilok és az Aranyélet színésznője, Pápai Rómeó, a Drága örökösök tévésorozat egyik szereplője, Gerner Csaba, aki a Nyitva és az Argo 2 című filmekből is ismert, valamint Oláh Edmond, Varga Norbert, Pászik Cristopher, Horváth Kristóf és Wieland Speck német színész, rendező játsszák.

Császi Ádám (Viharsarok) új mozifilmje a valóságosan is bemutatott Cigány magyar című színdarab alapján készült, és a társulat szürreális utazását meséli el, amelyben elmosódik a határ fikció, abszurd és szociografikus valóság között.

„Filmem célja, hogy feltárja az ellentmondásokat, melyek a nyugati társadalmakban meghatározzák a kisebbségről való beszédet és kegyetlen groteszk szemlélettel állítsa pellengérre őket”

– idézik a közleményben Császi Ádám forgatókönyvíró-rendező szavait.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Háromezer számozott darab társ-forgatókönyvírója Lengyel Balázs, operatőre Balázs István Balázs, látványtervezője Cseh Renátó, zeneszerzője Kalotás Csaba, koreográfusa Gergye Krisztián, vágója Kollányi Tamás, producere Bodzsár István, társproducere Sipos Kornél.

Az alkotás a hazai mozikban jövőre lesz látható a Budapest Film forgalmazásában.

Korábban már nyilvánosságra hozták, hogy Bernáth Szilárd erőteljes bemutatkozó rendezését, a Larryt, Kárpáti György Mór rendező-forgatókönyvíró második mozifilmjét, a Jövő nyár című drámát és Szakonyi Noémi Veronika a nyílt örökbefogadás témáját feldolgozó Hat hét című alkotását is bemutatják Tallinnban.

Az egész estét betöltő alkotások mellett magyar élőszereplős rövidfilmeket és animációkat is bemutatnak a filmfesztiválon. Bárány Dániel Vacsora, Bogyó Péter The Pattern, Hárshegyi Vivien Felhők felett, Horesnyi Máté A kisebbik rossz, Kajlik Eszter Call Center, Turai Balázs Amok című rövid animációs filmjei, továbbá Gyimesi Anna Affricate és Vermes Dorka Alba Vulva című rövidfilmjei is meghívást kaptak Tallinnba, valamint a Lichter Péter és Máté Bori rendezésében készült Dr. Moreau című öko-horror rövidfilmnek is a Black Nights fesztiválon lesz a premierje.

A Tallinn Black Nights Filmfesztivál Észak-Európa egyik legjelentősebb fesztiváljává és legmozgalmasabb szakmai platformjává vált az elmúlt 25 évben. A fesztiválon két hét alatt mintegy 250 filmet és 300 rövidfilmet, animációt vetítenek.

A 26. Tallinn Black Nights Filmfesztivált november 11. és 27. között rendezik meg, a magyar filmek premierjét az alkotók jelenlétében tartják.

