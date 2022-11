A magyar határon bevezetett ellenőrzésnek nem lenne meg a várt hatása, jelentette ki kedden Roman Mikulec (OĽANO) belügyminiszter a migráció kapcsán. Szerinte a külső schengeni határok védelmére kell összpontosítani.

Mikulec szerint elméletileg be lehetne vezetni a magyar határ ellenőrzését, de ez korlátozná a külföldről érkező szlovák állampolgárokat. Arra is rámutatott, hogy az intézkedés túl költséges lenne, emellett kevés a rendőr és a rendelkezésre álló eszköz is, mivel Szlovákia már a schengeni övezet tagja. A miniszter további érve, hogy az uniós szabályok szerint a migráció erősödése nem ok a határon való ellenőrzések szigorítására.

„Téves elgondolás, hogy képesek lennénk hermetikusan lezárni a határt és egy lélek se jönne át, ez megvalósíthatatlan, ezért mondjuk, hogy az államok közötti összefogás és a külső határok ellenőrzése a megoldás”

– jelentette ki Mikulec. Jó példának tartja a szlovák-ukrán határ ellenőrzését nemzetközi összefogással.

Mikulec elmondta, hogy a migráció növekedése miatt az ország egész területén járőröznek, a magyar határ mentén pedig közösen a magyar hatóságokkal, emellett a magyar-szerb határon is segítenek szlovák rendőrök. Azt mondta, a minisztérium mindent megtesz, hogy visszaszorítsa a migrációt, és a menekülteket visszaküldje a kiindulási országukba, ha ez lehetséges.

„Az Európai Bizottságnak muszáj tárgyalnia Törökországgal és Szerbiával a visszafogadási egyezményekről”

– tette hozzá. Szlovákia szintén nyomást gyakorol a Bizottságra például a vízumpolitika összehangolására Szerbiával, illetve az embercsempészet büntetésére, továbbá a költségek megtérítése érdekében, úgy, mint az ukrajnai menekültek esetében.

(TASR)