Látványos fináléval ért véget vasárnap a Markíza kereskedelmi televízió Ismerős az arcod című showműsora. A szlovák Sztárban sztár tizedik részében Lakatos Rák Viktória színművésznő és Tóth Károly színművész is a döntősök között szerepeltek. Tóth Károly Leonard Cohenként énekelte a Hallelujah című világslágert, a 4. helyen végzett. Lakatos Rák Viktóriának győzelmet hozott Jennifer Lopez és a „Jenny from the Block”.

Vidám perceket és megható pillanatokat egyaránt hozott a november 6-án este közvetített finálé. A szerkesztők visszajátszották valamennyi induló emlékezetes pillanatait, ők pedig olykor könnyekig meghatódva köszönték meg a lehetőséget, a stáb, a felkészítők, a maszkmesterek, a tánckar, a zsűri munkáját.

A két szlovákiai magyar induló a műsor vége felé került sorra. Előbb Tóth Károly állt a kamerák, a zsűri és a közönség elé, amelynek soraiban hozzátartozói is helyet foglaltak.

„Most veszem csak észre, hogy mi történt velem a tíz hét alatt, egy teljesen más Tóth Károly lettem. Új barátokra leltem itt és sokat tanultam a showbizniszről”

– vallotta be a produkció előtt Martin Nikodým műsorvezetőnek, hozzátéve, hogy Leonard Cohen slágerét gyakorolva most először nem érzett trémát, szinte magától jött a dal. A Hallelujah előadása után állva tapsolt a zsűri és a közönség is.

A négy döntős közül utolsóként következett Lakatos Rák Viktória, akiről Martin Nikodým megjegyezte, a tíz adás során legalább ötven kilogramm bizonytalanságot leküzdött.

„Vártam minden egyes fordulót, hogy mi sikerül és mi nem. Igyekeztem mindent humorral venni, és mindent nagyon élveztem”

– árulta el a színművésznő, aki elsősorban férje (Lakatos Róbert brácsaművész, zeneszerző, a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ igazgatója a szerk. megj.) támogatását köszönte meg és azt, hogy kibírta ezt a tíz hetet a gyerekekkel, majd külön köszönetet mondott Jana Daňová-Bugalovának, a show korrepetítorának és Miňo Kereš koreográfusnak. Elárulta, azért választotta Jennifer Lopez slágerét, hogy sok táncossal, nagy látvánnyal adja elő. „Nagy lesz, és ott lesz mindenki” – ígérte a nézőknek Martin Nikodým.

És igaza lett. Lakatos Rák Viktória széttáncolta a show felvételeinek otthont adó pozsonyi Incheba Arénát! „Szebben nem is búcsúzhattál volna a műsortól“ – lelkendezett a műsorvezető, miközben az egész aréna állva tapsolt.

A zsűri szuperlatívuszokban dicsérte a színművésznő teljesítményét. „Nem is gondoltam volna, hogy Ildikó a Szomszédok sorozatból ilyesmire képes“, „Ez nagyon ült neked!“, „Ma este valamennyi nőért táncoltál“ – hangzottak a vélemények.

(Bárány János, ATEMPO.sk/Felvidék.ma)