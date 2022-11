Nagy sikerrel ért véget a felvidéki Fonográf Fesztivál. A négynapos eseménysorozatra Farkas József, a Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákia vezetője tekint vissza.

„Tizenegyedik alkalommal rendezték Révkomáromban a Fonográf Fesztivált, a négynapos programsorozat szerdán, a Győri Balett Anna Karenina című kétfelvonásos balettjével kezdődött. E fellépés is kifejezi a rendezők szándékát: a bő egy évtized alatt a kezdeti autentikus népzenei seregszemle más műfajokkal is színesedett. E koncepció nyomán csütörtök este a Budapest Bár fergeteges, teltházas koncertjén tapsolhatott a közönség.

Péntekre is maradt meglepetés, az igényes zene kedvelői az Esszencia Produkció koncertjének örülhettek, majd este a Magyar Kultúra Házában a Góbé Zenekar fellépésére mehettek át. Természetesen a Fesztiválról a táncház sem hiányozhatott, Lakatos Áron és barátai húzták a talpalávalót.

Az utolsó napra is jutott igazi csemege, Szalonna és Bandája szereplését Boban Marković koncertje követte, s ezzel, majd az elmaradhatatlan táncházzal zártuk is a Fesztivált. E művészeti találkozó igazi rangot vívott ki a felvidéki magyarság körében, így nem véletlen, hogy csaknem minden programot ’táblás házzal’ szervezhettünk. Ebben közrejátszik a pandémia utáni nyitás, a nagyobb érdeklődés is. A Fesztivál azt bizonyítja, hogy a minőségi zenére mindig van igény, így e vonalvezetést jövőre is folytatni szeretnénk.

Megtiszteltetés volt számomra, hogy Budapest és Szarajevó után a Tanúhegyek című fotókiállításomat a révkomáromi közönség is megismerhette.

A tárlaton Kárpát-medencei zenész portrékat – az elmúlt három évtized gyűjtéseinek egy válogatását mutathattam be. E retrospektív kiállítás azért is fontos számomra, mivel e zenészek közül már nagyon sokan eltávoztak közülünk” – nyilatkozta Farkas József.

(Csermák Zoltán/Felvidék.ma)