Miről is szólhatna másról a Kabóca decemberi száma, mint a karácsonyról és a karácsonyi készülődésről. Zágoni Balázs meséjében még az adventi kalendárium zsebeiben is feladatok listái zsúfolódnak, teszi is a családban mindenki a dolgát, mégis sok munka marad még az utolsó napokra is.

Úgy tűnik, minden igyekezet ellenére ebben az évben sem sikerül elkerülni a szokásos kapkodást, veszekedést, és az ünnepekre megint mindenki teljesen elfárad. De a betlehemezők is tudták a régi Csallóközben, hogy jó pár nappal karácsony előtt el kell kezdeni a falu bejárását, mert a kis tornyos betlehemmel és a pásztorjátékkal minden rokonhoz, ismerőshöz időben el kell jutni, és mindenkit köszönteni kell az ünnep alkalmából.

A gelleiek betlehemes játékát, az öreg pásztor és bojtárjainak vicces párbeszédét s az angyalok énekét karácsonyig a kabócások is megtanulhatják kedvenc lapjuk decemberi számából, ha időben hozzálátnak a munkához.

Az ünnepről elmaradhatatlan mézeskalács és a hozzávalók kifejezéseit pedig még angolul is elsajátíthatják a lap oldalairól. A mellékletből karácsonyi füzért és kis kártyákat készíthetnek az ajándékcsomagokra.

A sok játék, feladat, kvíz, a két nyelven, szlovákul és magyarul is olvasható kis mese, Tami és Kami története, de még az öltözködési tanácsok is ezúttal mind a karácsonyról szólnak.

Egyedül a kis mogyorós peléről derül ki a lap természetrovatából, hogy ő bizony még ezt a szép ünnepet is mélyen átalussza.

