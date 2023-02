A Szövetség a Közös Célokért, illetve tagszervezete, a Kárpátia Sport Polgári Társulás közös szervezésében valósult meg péntek este a Házasság hete programsorozathoz kapcsolódó rendezvény Komáromban, a Csemadok helyi szervezetének székházában.

Hideghéthy Andrea, a SZAKC igazgatója köszöntőjében rámutatott, a Házasság hete egy olyan rendezvénysorozat, amely egy férfi és egy nő érzelmi alapokra épülő, hivatalosan bejegyzett kapcsolatára irányítja a figyelmet. Köszöntötte az est előadóit, Kustyán Ilona Pro Urbe-díjas, nyugalmazott magyar-latin szakos gimnáziumi tanárt, illetve a Házasság hete 2010. évi arcának férfi tagját, Süveges Gergő újságírót. A szervezők nevében Pallag György, a Kárpátia Sport Polgári Társulás elnöke pedig megemlékezett a felvidéki magyar közösség nagy veszteségeiről, a nemrégiben elhunyt Duray Miklósról, Vavreczky Józsefről és Majer Péterről, majd egy perces néma csenddel adóztak emlékük előtt.

A rendezvényen Petőfi Sándor születésének bicentenáriuma alkalmából Petőfi és Szendrey Júlia szerelmi házasságának tragikusan rövid és szívszorítóan fájdalmas történetéről adott elő Kustyán Ilona nyugalmazott irodalomtanár. Megjegyezte, a költőóriásnak mindössze hét év adatott az életéből, hogy írjon – ebből született meg világrangú költészete. Szendreyhez fűződő érzelmeiről elmondta, mély, őszinte, lángoló szerelem volt közöttük, egyenrangú társak voltak. 1846. szeptember 8-án ismerkedett meg a 23 éves Petőfi a 17 éves Júliával, mely találkozás szerelem volt első látásra. Rövidesen megkérte a lány kezét, ám Szendrey Ignác, Júlia édesapja nem adta áldását a frigyre. 1847. szeptemberében házasodtak végül csak össze, és innentől kezdve elindul a magyar szerelmi költészet párját ritkító sorozata, mely versekben Petőfi az egyenrangú társához, szerelmes asszonyához, hitveséhez írja szerelmes költeményeit.

1848 márciusában Júlia áldott állapotba került, december 15-én megszületett Zoltán fiuk, 1849. júliusában pedig Petőfi örökre eltűnik – Júlia 20 évesen megözvegyült. Rövid házaséletüket egy apjához írt levélben így jellemezte később, második, boldogtalan házasságából kilépve: „imádott engem, és én is imádtam őt. Mi voltunk a legboldogabb emberpár a világon, s ha a végzet közbe nem szól, ma is azok volnánk” – idézte irodalmi előadása végén Kustyán Ilona.

Ezt követően Süveges Gergő a családi szerepek betöltésének kulcsfontosságáról tartott előadásában az apák gyermekükhöz való kapcsolódását elemezte, az Apakulcsok használatára irányítva a figyelmet. Négy gyermek édesapjaként írásaival az apai szemlélet fontosságát emelte be a köztudatba. Szórakoztató, egyúttal lebilincselő előadásában gazdag tréneri és coach-tapasztalatainak köszönhetően bemutatta azokat az alapelveket, amelyek bármilyen élethelyzetben segítenek abban, hogy erősebben kapcsolódhassunk gyermekünkhöz. A három alapelv, azaz a kulcs a gyermekünkhöz nagyon egyszerű: ismerd, szeresd, támogasd! „Mindhárom önmagában is nélkülözhetetlen, ráadásul a három kulcs szoros kölcsönhatásban van egymással. Külön-külön is erősek, de a három együtt biztosan képes arra, hogy erősítse apa és gyermeke meghitt, bizalmas és szeretetteljes, mindkét fél számára biztonságot adó kapcsolódását” – fogalmazott az újságíró. Előadását követően alkalom nyílt köteteinek kedvezményes árú megvásárlására, illetve dedikálta is azokat.

A péntek esti rendezvény hangulatát emelte Fekete Vince hegedűjátéka, akit zongorán hitvese, Fekete Éva kísért – klasszikus, romantikus darabokat adtak elő.

Szalai Erika/Felvidék.ma