Sorra zajlanak a Csemadok alapszervezeteinek évzáró közgyűlései. Vasárnap a Pozsony-Óvárosi Alapszervezet évzárójára került sor a Csemadok pozsonyi Május 1. téri székházának Rákosi Ernő nagytermében.

A vezetőség nevében Brogyányi Mihály köszöntötte a résztvevőket, a Csemadok tagokat, valamint a pozsonyi városrészek Csemadok alapszervezeteinek megjelent képviselőit. Kétéves kihagyás után gyűlt össze a vezetőség és a tagság, hogy ismét együtt értékeljenek és tervezzenek.

A bevezető után a rendezvény kellemes fénypontja volt a Pozsonyi Duna utcai Gimnázium tanulójának, Metzner Dórának zenés műsora, amelyben ismert dalokkal szórakoztatta a közönséget, és rögtön jókedvre is derítette valamennyiüket, igazi vidám, farsangi hangulatot teremtve.

Majd Kaszás Kornél Petőfi-ösztöndíjas mutatta be a teremben jelenleg látható mosonmagyaróvári képzőművész, Sárközi Anikó kiállításának képeit, amelyek március 17-ig előzetes bejelentkezés alapján megtekinthetők. A sikeres képzőművész 20 éve alkot, eddig számos tárlaton vett részt, főleg természeti jelenségeket megörökítő festményeivel. Hat évvel ezelőtt már Pozsonyban is bemutatkozott. A most látható színgazdag képei is a természet egy-egy szeletét a maga sajátos eszközeivel megjelenítő alkotások, és különös élményt jelentenek a szemlélőnek.

Ezután Turján Melinda, az óvárosi szervezet elnök asszonya beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről, munkájáról. Újjáalakult a vezetőség, a következő időszakban Brogyányi Mihály, Kovács Ilona, Ziff Mária, Vajda Katalin, Falath Zsuzsanna, Lukovics Tamás és Vajda Géza, valamint az elnöknő szervezi a mintegy 90 tagot számláló alapszervezet tevékenységét.

Az elmúlt években a világjárvány és az azzal kapcsolatos intézkedések miatt kevesebb rendezvény valósult meg. Ahogy lehetett azonban megszervezték a Trianon kiállítást, a Szent István-napi megemlékezést. Továbbá tanulságos előadás és beszélgetés zajlott Babucs Zoltán történésszel, aki az aradi vértanúk emléknapján tartott előadásában olyan epizódokat villantott fel a vértanúk életéből, amelyek eddig ismeretlenek voltak a hallgatóság előtt.

Az elnöknő az idei év terveit is felvázolta, és az elhangzottakból egyértelműen kitűnik, hogy érdekes és változatos programokkal várják a tagságot és mindenkit, aki csatlakozik hozzájuk. Szinte valamennyi hónapra jut egy-egy esemény, rendezvény, összejövetel.

A most következő hétvégén emlékeznek meg az 1919. februárjában lezajlott tragikus pozsonyi sortűz áldozatairól. A csalogányvölgyi temetőben levő emlékműnél koszorúzással egybekötött megemlékezést tartanak. Március 15-én már hagyományosan a Medikus kertben levő Petőfi-szobornál gyülekeznek az ünneplők, és tartják meg a magyar szabadságharc tiszteletére szentelt emlékünnepséget. Április 2-án pozsonyi sétára invitálják az érdeklődőket a Hegyi-parkba, ahol az elfeledett magyar emlékek nyomába erednek. Akad belőlük bőven, és nem szabad, hogy ezek a feledés homályába merüljenek. Április 11-én a Magyar költészet napja alkalmából Zsapka Attila műsora nyújt élvezetes szórakozást. Május 24-én pünkösd alkalmával Szanyi Mária néprajzost hívják meg, aki a pünkösdi ünnepkörről, hagyományokról, szokásokról tart előadást és ezt egészíti ki a pozsonyi óvodások műsora. Június 1-jén Trianon kapcsán Raffay Ernő történészt köszönthetik körükben, aki ezúttal is bizonyára újabb és újabb részleteket árul el a trianoni szerződés előzményeiről és létrejöttéről. Július 6-án Dévény váránál a pozsonyi csata emlékére egy barantás bemutatót terveznek. A rendezvényt most készítik elő, megrendezése a barantások programjától függ. Augusztus 26-án Selmecbányára indítanak egy kirándulást, ahol elsősorban a magyarsággal kapcsolatos helyeket látogatják végig. Október 18-ra ugyancsak Babucs Zoltánt hívták meg, aki ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc történéseiről beszél majd. December 14-én karácsonyváró alkalomra kerül sor, kézműves-foglalkozással egybekötve, amelyen a szülők és a gyerekek együtt készülhetnek az ünnepre és vehetnek részt a színes programban. És már átnyúlva a következő évre, a 2023-as év évértékelő, évzáró közgyűlését 2024 január 20-ra tervezik.

Megható gesztusként a résztvevők felállva egyperces néma csenddel tisztelegtek a nemrég elhunyt, a felvidéki magyarság méltó képviselője, pótolhatatlan személyisége Duray Miklós emléke előtt.

Végül Brogyányi Mihály elmondta, hogy örvendetes módon az utóbbi időben jónéhány fiatallal gyarapodott az óvárosi alapszervezet tagsága.

Kívánatos lenne persze, ha még többen lennének, hiszen a Csemadok megalakulása óta a felvidéki magyarság bástyája, és csak úgy maradhat meg a legtávolabbi időkre is az, ha minél népesebb lesz a tagság, és erősebb a támogatottság. Ezért mintegy felhívásként mondta, hogy a legközelebbi taggyűlésre mindenki hozzon magával még egy magyart, mert így tudjuk bizonyítani, hogy erősek vagyunk, és így lesz biztosított a jövő.

(Benyák Mária/Felvidék.ma)