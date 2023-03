Irányba hangolt közvélemény a címe a politikai összefoglalónak, amelyben Kolek Zsolt a realitás talaján állva azt írja, a választások előtt hét hónappal a felmérések egyértelmű trendfordulót jeleznek a pártok versenyében. A népszerűségi listákat 2020 nyara óta gyakorlatilag megszakítás nélkül vezető Hlas-SD több közvélemény-kutató cég adatsorában is a Smer-SD mögé szorult. Vagyis Fico a padlóról a dobogóra került.

Moldova azonban padlón van, és bizonytalan a jövője, írja külpolitikai jegyzetében Hajtman Gábor. A rossz gazdasági viszonyok mellett az ország most politikai válságba is került, hiszen megbukott a kormány, és könnyen megeshet az is, hogy a következő választás során az Oroszországgal való kapcsolat is új értelmet nyer.

Szlovákiában évente 180-200 gyermeknél állapítanak meg rákbetegséget, leggyakrabban leukémiát, illetve agydaganatot. Talán nincs szörnyűbb egy szülő számára, mint amikor megtudja, hogy gyermeke rákbeteg. Jó hír azonban, hogy ma már jelentős a gyógyulási esély. A gyermekkori leukémiánál a kis betegek kilencven százaléka tünetmentesen, gyógyultan térhet haza. Erről a betegségről és a személyzet elhivatott munkájáról a Gyermekbetegségek Nemzeti Intézete Hemato-Onkológiai Klinikájának a főorvosával, a Pribina kereszttel kitüntetett Alexandra Kolenová professzorral beszélgetett Molnár Anna. Az interjú címe: A felhők fölött mindig kék az ég.

Rajkovics Péter azt kérdezi a Piac rovatban, hogy mi lesz velünk készpénz nélkül? A helyzet az, hogy fokozatosan szorul vissza a készpénzhasználat, és a folyamat végén eltűnhetnek a bankjegyek a mindennapi életből. Ez lenne az a jövőkép, amely sokakban félelmet és ellenérzést kelt. Sok embernek a mindennapi élet szabadságát jelenti a készpénzes fizetés, a másik oldalon pedig az állam a pénznyomtatással és forgalmazással kapcsolatos felesleges kiadásokkal és a feketekereskedelem lehetőségével érvel a készpénz ellen. Vajon merre tartunk?

A zöldségek, gyümölcsök, a belőlük készült feldolgozott termékek, a baromfi és a házinyúl mellett halat is lehetséges forgalmazni őstermelőként, illetve a vadásztársaságok az elejtett vad kisebb mennyiségét is eladhatják egyszerűsített feltételek mellett. Erről ír Kocur László a „Vadat és halat, s mi jó falat…” című írásában.

Mennyit ér a haza a magasban? Az átlagember nem sokat tud arról, települése miből finanszírozza óvodái, iskolái, könyvtára, művelődési háza működését, az utak és járdák karbantartását vagy a közterületek gondozását. Ahhoz, hogy megértsük, a magassági kvóták alapján (is) visszaosztott pénzek rendszere milyen körmönfontan diszkriminálja a magyarlakta településeket, nagyon röviden kénytelenek vagyunk áttekinteni az önkormányzatok gazdálkodásának alapjait… További részletek Pomichal Krisztián írásából derülnek ki.

Ahogy arról már tavaly a Ma7 médiacsalád összes platformján, írásban és szóban is beszámoltak, az agrártárca olyan javaslattal állt elő, amely – szerintük – rendezi az eddig „nevesítetlen” vagy „ismeretlen tulajdonú” földek évtizedek óta húzódó kérdését. Már az elején le kell azonban szögezni, hogy a fenti megnevezések ellenére egy tulajdonos neve ma is ismert. Somogyi Szilárd és néhány szakember jóval egyszerűbb és hitünk szerint sikeresebb keresést ígér a Keresse meg a földjét a Ma7 segítségével! című cikkében.

A Károlyiak füzérradványi birtokára egy fenyvesen át vezet az út. 20 kilométerre vagyunk Sátoraljaújhelytől és 45 kilométerre Kassától. A már vagy kétszáz éve a család birtokában lévő kastély virágkora akkor kezdődött, amikor Károlyi Ede a 19. században itt alakította ki az otthonát. Ybl Miklós tervei alapján romantikus stílusban átépíttette a kastélyt. A nyolcszögletű tornyot ő maga tervezte. Ezen lengett a család zászlaja, ha a családfő otthon tartózkodott. Zsebik Ildikóval tehetünk egy sétát a csodálatos kastélyban és parkjában.

Köztudott, a budapesti Lánchíd megálmodója Széchenyi István volt. Az évekig tartó vitákat, előkészületeket követően 1840-ben verték le az első cölöpöket, és 1849 januárjában áthaladt a hídon az első lovaskocsi is, noha még korántsem készült el teljesen. De fel akarták robbantani a szabadságharc idején. Hogy miért nem sikerült, kiderül a leporolt históriákból, Lacza Tihamér tollából.

Liszt Ferenc: Chopin élete című könyvét olvasgatva (legjobb szokásom szerint az utolsó szóig el is olvasva) örömmel ismerem fel, hogy a könyv tartalma akár a lengyel–magyar változó kapcsolatok szimbolikus kifejezéseként is értelmezhető. Ha értő odafigyeléssel, kellő empátiával olvassuk ezt a könyvecskét, akárha szerény történelmi ismeretek birtokában is, megtaláljuk benne mindazt, ami a két szellemóriás, Liszt és Chopin személyisége apropóján a lengyel–magyar történelmi kapcsolatokról is elmondható. Azon változó, mélyebb vonzataiban mégis tartós kapcsolatokról, amelyek a felszínen éppen lazulni látszanak. Miközben ezeket írom, a szomszédos Ukrajnában, mint tudjuk, Amerika proxyháborúja zajlik Oroszország ellen… Fülöp Antal: Liszt és Chopin barátsága.

A bicentenáriumi ünnepségek (a Himnusz, Petőfi és Madách) kapcsán gyakran esett szó idén januárban az 1823-as évről, mint a nemzet sorsát meghatározó „magvetés és sarjadás” évéről. Ehhez hozzátehetjük, hogy ugyanezen év március 8-án született a 19. század második felének egyik meghatározó politikusa, Andrássy Gyula. Vele válik teljessé ennek az évnek a meghatározó szerepe nemzetünk életében, írja Kovács László a Múltunkban, címe: „Minden lehet belőle, még Magyarország nádora is”.

A Tájaink rovat első cikke a Tetőzik a Galandia botránya. Szomolai Andrea azt írja, szinte átokként ül a galántai önkormányzat nyakán a Galandia fürdőkomplexum, amelynek – rendeltetésének megfelelően – inkább áldásnak, de leginkább megfelelő bevételi forrásnak kellene lennie. Ehelyett a Galandia a város legnagyobb pénznyelőjének számít a csalások és emberi mulasztások következtében. Szerződésszegés esetén a visszatérítendő európai uniós támogatások miatt pedig időzített bomba a galántaiaknak.

Február elsejétől orvos nélkül megy ki a beteghez a gyorsmentő Zselízen. 2022 végétől egyre többször merült fel a zselízi mentőszolgálat megszűnésének lehetősége. Az új esztendő első hónapjában bebizonyosodott, nem szűnik meg, csupán más feltételek mellett fog működni, olvasható Kaszmán Zoltán beszámolójában.

A viták ellenére is van előrelépés, írja Virsinszky Tamás. Kétszer is ülésezett február folyamán Rimaszombat város képviselő-testülete, amely jelentős döntéseket hozott, illetve Halász Attila személyében a második alpolgármester kinevezésére is sor került.

A Losonci járás településeinek a többségében nincs vezetékes ivóvíz. Nagydarócon azonban megoldódni látszik a régóta fennálló probléma, a napokban ugyanis sikerült befejezni a vízvezeték-hálózat kiépítését a faluban. Agócs Szvorák Emese a „Vízügyek” Nógrádban című írásában több településen is érdeklődött.

Keszegfalva egyik éke, a Szent Vendel-plébániatemplom a 2015-ben befejeződött külső felújítás után az elmúlt hónapokban teljes körű belső megújuláson esett át. Az Isten házát Mons. Orosch János nagyszombati érsek a főpapi szentmise során megáldotta, s a jelenlevők hálát adtak a Mindenhatónak, megköszönték Magyarország Kormánya, a Nagyszombati Főegyházmegye, a községi önkormányzat és a szponzorok mindennemű támogatását, írja Nagy-Miskó Ildikó.

A szenci magyar tannyelvű alapiskola – egyedüli felvidéki magyar iskolaként – 2022-ben a magyarországi High-Tech Suli program I. pályázati körének a nyertese. Ennek köszönhetően elnyerte az ún. okosterem vagy digitális terem teljes felszerelését, és a három fejlesztő pedagógus mintegy öt hónapon át tartó képzésének a támogatását is. A High-Tech Suli program célja a köznevelési intézmények infrastrukturális, oktatástechnológiai és módszertani fejlesztése, továbbá a diákok felzárkóztató esélyteremtésének, illetve tehetséggondozásának elősegítése. Az okosterem kapu a világ megismeréséhez, olvasható Dunajszky Éva tudósításában.

Összefestés címmel tartott nemzetközi kortárs képzőművészeti szimpóziumot a kassai Rovás. Az a terv, hogy a közös, egymás társaságában való festés rendszeres programmá válik, avatta be Fábián Gergelyt Szabó Ottó, a Rovás elnöke. Nem a nyári alkotótáborokat akarta megismételni, amelyeken néha hetvenen is vannak, hanem egy családiasabb hangulatú találkozót…

Aki fába „tetovál” Kálozi Dávid, akit már gyermekkorában is érdekelte a képzőművészet, de, saját elmondása szerint, rettenetesen „csúnyán” rajzolt. Mégsem adta fel. A vásárúti fiatalember sok-sok időt rááldozva, nem kevés technikai fortélynak utánajárva haladt előre, tökéletesítve stílusát. Vele beszélgetett Lacza Gergely.

A tiszacsernyői Takáč Péter és felesége hat éven át hiába szerettek volna gyermeket, nem sikerült. Tímeának első házasságából van már egy felnőtt fia, Péternek a közös fiuk az első gyermeke. Látogatásom előtt pár perccel ébredt fel Mathias, aki négyéves kora ellenére egyéves gyerek fejlődési szintjén van, ám megbizonyosodhattam arról, nem csak ő, szülei is csodálatra méltó, igazi harcosok. A család történetét Molnár Gabriella jegyezte le A szeretet ereje című írásában.

Azt hitte, a luxusnyaralásokat kedveli, üdítőket szürcsölve a meleg tengerek homokos partján. Aztán mégse. Most a legnomádabb túrázás és hegymászás megszállottja. Bokor Klára: A hegyek bűvöletében című cikkében megismerhetik Kunyik Gábort.

A Kávézó rovatot ezúttal Asztalos Kele Orsolya orvos kezdi, és azt állítja, az oltottság visszaesése miatt a kanyaró már itt van a kanyarban. Márpedig a kanyaró súlyos fertőző betegség, amely akár tragédiával is végződhet.

Az aszfalt szép, lassan eltűnik, majd a köves út is egyre járhatatlanabbá válik Kisigrice után. Kénytelenek vagyunk letenni az autót, és a juhok taposta ösvényen folytatni az utunkat a kökénybokrok között. Jobbról, balról érdekes dácittufa sziklák bújnak ki a föld alól, hogy emberi alakokat formázva még misztikusabbá tegyék a tájat. Hazajáró: Magyar élet a Szamosháton.

Az Íz-lelőben a hús nélküli chilis bab és a Zsu szelet receptjét találják Szabó B. Csilla konyhájából.

Vas Gyula a Mercedes-Benz GLC 220d 4Matic autót tesztelte, amely a 2. nemzedék topmodellje.

Rajkovics Péter a Szurkoló rovatban a most kezdődött 2023-as Formula–1-es idény kapcsán kérdezi, legyőzhető Max Verstappen? Röviden és tömören ezzel a kérdéssel összefoglalható, miről szól majd a Formula–1 2023-as szezonja.

A DAC korai kiesése ellenére a Slovnaft Cup negyeddöntőjében a csallóközi szurkolók két együttesnek is szoríthattak, de sajnos a komáromiak és a somorjaiak is búcsúztak. Ennek ellenére bizonyították, a második vonal is egyre erősebb, még a kupa- és bajnoki címvédő ellenében is, írja Rajkovics Péter a Csallóközi kupabúcsú című cikkében. A felvidéki szurkolók a két másodligás reménység kiesése után abban bízhatnak, hogy a kupa vigaszul megmarad a DAC két nagy riválisának, a bajnokságban pedig majd a sárga-kékek diadalmaskodhatnak. Emlékeztetnék, a Slovan a somorjaiak ellen is csak döntetlenezni tudott a MOL Arénában a rendes játékidőben. Bízzunk benne, idén már nem terem nekik babér a dunaszerdahelyi focipályán.