Kupol megmondta az igazat, mehet a levesbe, döntött az ukrán haditanács. Kupol szerint meg a haditanács, meg a kiképzőtisztek mehetnek a… no, nem oda, hanem a lövészárkokba. Oda, ahova sehogy se tudja bekényszeríteni a frissen kiképzett katonákat, akiket az elesett és megsebesült százak helyett kapott. De egyet se tudott a lövészárokba kényszeríteni, mind megszöktek. Ilyen tehát az utánpótlás. Ezt nem én mondom, hanem a legendás ukrán ezredes, Kupol, és mit ad isten, nem az üzbég esti hírlapnak, hanem az amerikai The Washington Postnak. Haják Szabó Mária: Kupol sorsa

Napjaink egyik legismertebb pszichológusa Tapolyai Emőke, aki szerint szenvedéseink és próbatételeink ellenére mindannyian szabadok lehetünk, és kiteljesedett életet élhetünk egyénileg és kapcsolatainkban is. A kolléganője, Orvos-Tóth Noémi által kutatott, transzgenerációs elmélet és a felvidéki magyarok elmúlt száz évének meghurcoltatásaiból adódó tragikus lelkiállapotok közötti párhuzamról, illetve a tapasztalatokból való merítésről, és az értékteremtő közösségi munka erejéről beszélgettünk vele. Az Áldást örököltünk című interjút Pelle Veronika és Méry János készítette.

Vajon hogyan hatott a felvidéki vállalkozókra az orosz–ukrán háború? Milyen mértékű a visszaesés, miből tudják finanszírozni vállalkozásukat, mennyire volt hatékony a kormányzati válasz? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre kereste a választ a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége és a Baross Alapítvány. Elnöke, Iván Tamás foglalta össze az eredményeket Rajkovics Péternek.

Szlovákia már megint fordítva ül a lovon. Vagyis az önkormányzatok finanszírozása nem felzárkózást, a kisebbek segítését szolgálja, hanem ellenkezőleg, állapítja meg cikksorozatunk harmadik része, amelyet Őry Péterrel, Csallóközcsütörtök polgármesterével, a Pro Civis Polgári Társulás vezetőjével Pomichal Krisztián készített.

Dráfi Mátyás végre Kossuth-díjas! Mellékhatások és kockázatok nélkül nyugodtan leírhatjuk, Dráfi Mátyás egyszemélyes intézmény a Felvidéken, aki sokszor, ha láthatatlanul és észrevehetetlenül is, de ott van minden felvidéki magyar ember életében. Azok is ismerik, akik talán a nevét se hallották. Most végre a Kossuth-díjat is átvehette, ami legkevésbé sem jelenti azt, hogy immár leteheti a lantot. Sőt… Reméljük, hogy még sok-sok szerepben láthatjuk. Akár színpadon, akár filmben, akár csak egy szép vers erejéig, írja Juhász Dósa János.

A másik friss Kossuth-díjasról, Duba Gyuláról és munkásságáról Kövesdi Károly azt írja, ez a világ már nem Duba világa. Abban a világban a Carltonba járt írni, nem messze attól az utcától, ahol lakott, „az író fejében pedig a honti dombok Hontfüzesgyarmattal, szorgalmas parasztemberekkel, a Perec és a Szikince patakkal, a vízre hajló fűzfákkal, a patakban csukákkal. Azzal a magyar világgal, amely talán örökre széthullott, elmerült valahová az idők homályába”.

És végül Novák Katalin magyar köztársasági elnök Széchenyi-díjjal tüntette ki Salma Imre egyetemi tanárt, légkörkémikust. Mokos Attila, a Jókai Színház művésze Jászai Mari-díjat vehetett át. Légi és színpadi díjak a címe Kocur László írásának.

A grúzoknak nyomtatott ábécét szerkesztett Misztótfalusi Kis Miklós. Ő volt az, aki tökélyre vitte a barokk talpas antikva betűtípust, amely 1954-ig egy német nyomdász, Janson neve alatt „futott”, de kiderült, hogy az valójában Misztótfalusi Kis Miklós alkotása. További részletek olvasható a Leporolt históriák sorozatban Lacza Tihamér tollából.

Nemrégiben láthattam újra a Hazatérés című, gróf Esterházy János életének eseményei alapján megrendezett misztériumjátékot a Nemzeti Színházban, kezdi írását Szilvási Zalán. Az élmény gondolatok és felismerések egész sorozatát indította el nála, amelyeket olvasóinkkal is megoszt János a neve címmel Múltunk rovatunkban.

Még nem látni a fényt az alagút végén. Legalábbis az általunk megkérdezett polgármesterek nem látják. Bár különféle intézkedésekkel, az épületek energiahatékonyságának növelésével és az alternatív energiaforrások kiaknázásával igyekeznek pénzt megtakarítani, de ez sem elég az áremelkedések okozta többletköltségek fedezésére. A Komáromi járás legfiatalabb városának, Naszvadnak és három községének, Csallóközaranyosnak, Keszegfalvának és Marcelházának a polgármesterét kérdezte Nagy-Miskó Ildikó sokasodó gondjaikról és azok orvoslásáról.

200 Petőfi szabadon – A kétszáz éves költő 2023-ban volt a címe dr. Kalla Zsuzsa, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményi főigazgató-helyettese Pozsonyi Magyar Szakkollégium és a Pozsonyi Liszt Intézet szervezésében tartott előadásának, de akár azt a címet is adhattuk volna az előadásnak, hogy Petőfi, a 19. század bloggere… Dunajszky Éva foglalta össze az elhangzottakat.

A felelősség a cselekvésben nyilvánul meg, ezt hangsúlyozta Balogh Csaba magyar nagykövet, amikor Rimaszombatban négy felvidéki magyar személyiségnek adta át a kitüntetéseket. A Novák Katalin magyar államfő által odaítélt Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült Zsidó János, a Nagyszombati Főegyházmegye esperese, Nyékvárkony Római Katolikus Plébániájának plébánosa, Halász Gyula, a felvidéki Garam Menti Néptánc Együttes művészeti vezetője, a Csemadok lévai alapszervezetének alelnöke, Balajti Lajos, a Tornaljai Városi Hivatal volt vezetője és Palenčárné Csáji Ildikó, a Kassai Polgári Klub elnöke.

Jövőre nyithat Krasznahorka vára, amely tizenegy évvel ezelőtt vált tűzvész áldozatává. A hosszan elhúzódó helyreállítás eredményeként olyan állapotába szeretnék visszaállítani, ahogy egykor az Andrássyak is használták, illetve bemutatták az egykori látogatóknak. A tervek szerint a felújított vár egy részét a jövő év folyamán nyitják meg, írja Fábián Gergely.

A Felvidék harmadik legnagyobb magyar iskolájába, a párkányi Ady Endre Alapiskolába került az a nyolcvan nagy méretű poszter, amely több mind háromszáz magyar tudósnak, feltalálónak a munkásságát és eredményeit mutatja be. Felfedezéseikkel az egész emberiség életét tudták pozitívan befolyásolni, kényelmesebbé tenni. Bokor Klára: Tudománytörténet az identitás folyosón

Ragyogni fog a Napsugár – nyílik a bölcsőde Zsigárdon. Az intézmény tizenkét gyermek befogadására alkalmas, és a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja részeként alakították ki az egykori református iskola helyén. Májustól nyit, írja Szomolai Andrea.

A Motolla Kézműves Baráti Kör tagjai szívesen sütnek kalákában, kedvencük a magos-rátétes mézesbáb. A műhely tagjai szebbnél szebb mézeskalácsot készítenek akár keresztelőre, ajándékba vagy kiállításra is. Méz, margarin, porcukor, liszt, tojás és szódabikarbóna – csupán ennyi hozzávaló kell. Benko Tünde otthonában járunk, ahol a szakkör tagjai minden szerdán közösen alkotnak. Agócs Szvorák Emese: Mézeskalács sütése – kalákában

A kistárkányi származású Petrik Béla plébános 1920. október 1-én került Radba, ahol 37 éven át, nyugdíjba vonulásáig szolgálta a római katolikus híveket. Akik ismerték, azok emlékében szigorú, de melegszívű emberként él. Papi teendőin túl igazi kincseket hagyott az utókorra: 406 fényképének az üvegnegatívjait és két vaskos krónikát. A hagyatékból könyv készül, írja Molnár Gabriella.

Kaszmán Zoltán: Aki felfedezte Krúdyt. Nagycsalomja szülötte, Gáspár Imre a Debreczeni Ellenőr munkatársaként figyelt fel egy fiatal nyíregyházi gimnazistára, aki egy hipnotizált lány történetét küldte el a lapnak. „Gyerekek, azt hiszem, felfedeztem a magyar irodalomnak egy kiváló novellistát!”

Hetven éve mindent elbíró szeretetben él Nemeskosúton a Kovács házaspár, akiknél a jó házasság titkairól érdeklődött Tóth Tünde, és megállapította, nincs titok. Megértés van, odafigyelés, a dolgok megbeszélése és a közösen elhatározott célok megvalósítása. Ez az alapja a jó és működő házasságnak… A közös érdeklődés erős alapja lehet egy házasságnak. Ez így van a Nagymegyerről származó, de ma már Vásárúton lakó házaspár esetében is. Kovácsékat a komolyzene kötötte össze, s repítette egészen a Kanári-szigetekre, ahol hosszú évekig éltek és dolgoztak.

Kávézó rovatunkat ezúttal a mobilok világában kezdjük. Itt a tavasz, és nemcsak a természet, hanem a mobiltelefonok világa is új életre kel. Több gyártó is azon fáradozott az elmúlt időszakban, hogy újabb és újabb mobilokkal lepjenek meg minket márciusban. Kráz László: Ujjunk érintésével a csodavilágba

A Hazajáró egy vártúrára hív a Korponai-erdőbe, Az Íz-lelőben a töltött karalábé és az egy kicsit megbolondított kókuszkocka receptjét közli Szabó B. Csilla, Vas Gyula pedig a BMW X1 xDrive23iautót tesztelte.

A Szurkolóban a magyar fociválogatott Eb-esélyeiről ír Rajkovics György, majd az érsekújvári hoki eredményeiről és terveiről kérdezte Majoross Gergely edzőt Hajtman Gábor.

A MAGYAR7 hátlapján Riegele Szent Erzsébet-szobrát láthatják. A lapban ezúttal is megtalálják a műsort és a keresztrejtvényt. Legyen a lap rendszeres olvasója!

