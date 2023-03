Most van itt az ideje a fatelepítésnek – hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat e heti agrometeorológiai elemzésében csütörtökön.

A honlapon közölt összefoglaló szerint idén eddig a márciust nem az előző két évre jellemző száraz és hideg északkeleties áramlás határozza meg, nyugat felől gyakran érkeznek időjárási frontok az ország fölé, így volt ez az elmúlt egy hétben is. A frontok több-kevesebb csapadékot is hoztak, északnyugaton azonban egyre szárazabb a talaj felső rétege. A mélyebb talajrétegek szinte országszerte jó vízellátottságúak, a Tisza, valamint a Körösök mentén helyenként még mindig előfordul belvíz.

A hőmérséklet tavaszi hullámvasutat járt be az elmúlt egy hétben, a felmelegedést erős lehűlés követte két ciklusban is. A hidegfrontokkal viharossá fokozódó szél is együtt járt, ami a száraz, felszántott és nagy területen növényzet nélküli talajfelszínt fölkapva komoly porviharokat okozott – írták.

Hozzátették: az elmúlt napok porviharai ismét felhívták a figyelmet a szélerózióra, amely sok szempontból okoz hatalmas károkat.

A talaj védelmének fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni: minél kevesebb ideig hagyjuk fedetlenül a talajt. A mezővédő erdősávok szerepe is kiemelkedő, a fatelepítésnek pedig most van itt az ideje – hívták fel a figyelmet.

Az elemzés szerint az őszi vetések jellemzően jó állapotban vannak, az elmúlt napokban előfordult 20 fok körüli hőmérsékletek hatására megindult a tavaszi fejlődésük. Az őszi búza szépen meg van bokrosodva és a repce is jól néz ki. Immár az északkeleti országrészben is virágzanak egyes mandulafajták, közvetlen virágzás előtt a kajszi, az őszibarack és a körte virágrügyei is erősen meg vannak duzzadva, de délen, délnyugaton ezek a folyamatok még előrébb járnak. Az elmúlt napokban előfordult gyenge éjszakai fagyok lassítják a növények túl korai és túl gyors fejlődését.

A jövő hét közepéig zömmel száraz, napos idő várható, a kezdeti fagyos éjszakák után enyhül az idő és a jövő hét közepére már 20 Celsius-fok közelébe emelkednek a maximumok.

Hozzátették: a meleg, napos idő a mandula és kajszi teljes virágzására kedvező lesz, az pedig majd a jövő kérdése, hogy ezek után éri-e még a tavasszal fagykár.

Nem várható számottevő mennyiségű csapadék, a jövő hét közepéig tehát a talaj tovább veszít a nedvességtartalmából, az elhalt előző évi aljnövényzet is tovább szárad, így nő a tavaszi szárazfűtüzek esélye.

(MTI/Felvidék.ma)