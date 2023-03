Nánán március 11-én a Limes Anavum Regionális Honismereti Társulás, a Csemadok Alapszervezete szervezésében került megrendezésre a Petőfi 200 emlékév alkalmából a nemzeti ünnepről való megemlékezés. Megtelt a kultúrház helyisége, kicsikkel és nagyokkal, helyiekkel, párkányiakkal, és a Duna jobb partjáról is voltak emlékezők.

A program első részében a helyi kisiskola diákjai szerepeltek. Ők közös Petőfi-műsorral is készültek, de a szabadságharc évfordulója alkalmából is verssel, énekkel köszöntötték az ünnepet. Szerepeltek nagyobb diákok is, közülük kitűnő versmondók, sőt az országos szavalóversenyre bejutó Danič Dávid nagy sikerrel szavalta Reményik Sándor Templom és iskola c. versét.

A gyerekek szereplése után a komáromi Boráros Színház műsora következett Petőfi 200 c. műsorával. Közreműködött Boráros Imre Kossuth-díjas művész, Tarics Péter előadóművész és Apagyi László hangmester.

A kitűnő verses, zenés összeállítás a régebbi korosztálynak felidézte azt a korszakot, amikor még Petőfit mondani dicsőség volt, s minden kisdiák a legnagyobbak közé sorolta a nagy magyar költőt.

Boráros Imre előadásában felhangzottak a költő ismert és kevésbé ismert versei, Tarics Péter pedig a költőóriás életének azon ismeretlen rejtélyeiből adott ízelítőt, melyről a tankönyvek régen sem, de mostanában még inkább nem szólnak. Az ifjabb nemzedéknek pedig egy kitűnő ismertető volt olyan költőről, aki a hazáért, a szerelemért az életét áldozta. A Távolból c. ismert dalt pedig jó volt együtt énekelni mindazoknak, akik valaha megtanulták.

Az ünnepség a Himnusz éneklésével fejeződött be.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)