Összeállt a Duna dalválasztójának döntős mezőnye. A nyolc finalistát a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri szombaton 19:35-től. A rangos zenei versenyen a Wolf Kati, Mező Misi, Ferenczi György és Egri Péter alkotta zsűri utoljára pontozza a produkciókat. A győztesről és az év daláról idén is a közönség dönt. A döntőbe jutott versenyzők már mind nyertesek és pénzjutalomban részesülnek.

Még nyolc dal van versenyben a mintegy félezer közül kiválasztott, élő műsorba került negyven produkcióból. A finalista mezőnyt a legújabb magyar dalokat felvonultató showműsor védjegyét jelentő műfaji sokszínűség jellemzi. A második elődöntőből is négy dal került közelebb „Az Év Dala 2023” címhez. Az ítészek értékelése alapján legmagasabb pontszámmal jutott tovább Szebényi Dániel a „fekete öves” zenekarával előadott Vigasztalóval. Az EVERFLASH Édenkertje az akusztikus verzióban is megtartotta a metál-rock jegyeit, így az erőt és feszültséget viszi a döntőbe is. A Roy Galeri Boldog vagy karibi hangulatáért „royongott” a zsűri, és ülve lambadázott. A nézők szavazataival a zsűritől legkevesebb pontot kapott Mocskonyi Dörgő Most is ott a parton produkciója csatlakozott az első elődöntő továbbjutóihoz. Az április 29-i mindent eldöntő adásban újra bizonyíthat Panka és Kristóf népzenei elemekkel tűzdelt szerzeménye, a Nincsen semmi boldogságom; Szekeres András lírai dala, Az ősz; az Éjféli járat a szászrégeni pop-rock együttestől, a Titántól; valamint a swinges Akkor is a közönségkedvenc QUACKtól.

A versenyzőkre újabb kihívás vár: szimfonikus változatban kell színpadra vinniük produkciójukat a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében. A Dal 2023-ban a szakmai zsűri továbbra is a nézőkkel együtt keresi Magyarország slágerét. A fellépőknek a legjobb négy közé jutáshoz ezúttal is három percük van kivívni az ítészek elismerését. Az izgalmakat fokozza, hogy a zsűri a nyolc dal elhangzása után értékel, és a négy legmagasabb pontszámú produkcióra szavazhat a közönség.

Az év magyar slágeréről a közönség dönt, a legtöbb voksot begyűjtő nyeri meg versenyt, „Az Év Dala 2023” címet és a Petőfi Zenei Díj „Év dala 2023” elismerést. A győztes – a hazai piacon egyedülálló módon – tízmillió forintot is nyer zenei produkciója fejlesztésére. A döntőbe jutott másik hét versenyző is pénznyereményben részesül: a legjobb négy között végzett másik három produkció előadója öt-öt millió forinttal, a további négy finalista egy-egy millióval építheti tovább zenei karrierjét.

A Dal 2023 DÖNTŐ szombaton 19:35-től a Dunán, közvetlenül a SzerencseSzombat után.

