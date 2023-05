Az elmúlt hetekben Felvidék-szerte lezajlottak az alapiskolai beiratkozások. Ez alól az ipolysági körzet sem kivétel. Az Ipolysági Városi Hivatal oktatási, ifjúsági és sportszakosztálya – a közös tanügyi hivatallal a napokban összesítette a körzet beiratkozási adatait.

A közös tanügyi hivatalhoz tizenhárom alapiskola tartozik. Az említett tanintézmények közül négy alsó tagozatot működtető kisiskola, a többi teljes szervezettségű, alsó és felső tagozattal rendelkező intézmény. Hét iskolában magyar nyelven folyik az oktatás, valamint egy intézményben magyar nyelven is tanítanak, a többi szlovák iskola.

Révész Angelika, a közös tanügyi hivatal vezetője a beiratkozásokkal kapcsolatban a Felvidék.ma kérdésére elmondta: a közzétett adatok az adott iskolákban megvalósult beiratkozási időpontokban beíratott leendő elsősökre vonatkoznak.

A szeptemberi iskolakezdésnél változhat az elsősök száma, mivel több szülő később íratja be gyermekét – fogalmazta meg tapasztalatait.

Ipolyságon 123 gyermeket írattak be az város alapiskoláiban. Az adatok szerint a szlovák iskolákba többet, mint a két magyar tanintézménybe összesen. Amíg az államnyelven oktató alapiskolákba 74 gyermeket írattak, addig a magyar oktatási intézményekbe 49-et. A legtöbb leendő elsős a Janko Kráľ Alapiskolában kezdi majd meg tanulmányait (39 fő), ezt követi a Ladislav Ballek Alapiskola, ahová 34 leendő elsőst írattak be. A Pongrácz Lajos Alapiskolát 30-an választották, várhatóan újra két osztályt nyithat a térség legnagyobb létszámú magyar alapiskolája. Az áprilisi beiratkozások alkalmával 19-et gyermeket írattak be a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskolába.

Az előző beiratkozáshoz viszonyítva mindkét magyar tanintézményben enyhe csökkenés tapasztalható. Két-három diákkal kevesebbet írattak be a 2023/24-es iskolaévre, mint a most folyó tanévre. A helyi szlovák alapiskolákban ezzel szemben növekedett a létszám.

Az elmúlt öt esztendőben folyamatosan növekszik az Ipoly menti városkában beíratott elsősök száma. Amíg a 2019/2020-as tanévben 99 gyermeket írattak be, addig idén a létszámuk elérte 123-at.

Az említett létszám tartalmazza a várható halasztók számát is. A következő iskolaévben Ipolyságon 11 most beiratkozott gyermek szülei kértek halasztást – magyarázta a szakosztály vezetője.

A térséghez tartozó Ipolyszakállosi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában ez előző évhez képest emelkedett a beíratottak száma. Míg tavaly 3 gyermeket írattak be, addig most 8-at. Így némiképp változhat a teljes létszám is.

Az alsószemerédi magyar kisiskolába három gyermeket írattak be, még a szalatnyai kisiskolában várhatóan egy tanuló kezdi meg a tanulmányait. Mindkét említett iskolában több a szociálisan hátrányos helyzetű családból érkező diák.

Az Ipolyviski Alapiskoláról az elmúlt években több alkalommal is írtunk portálunkon. A nem oly régen végbement koncepcióváltás meghozta gyümölcsét, egyre többen adják gyermeküket a kisiskolába. Bár az előző évben öt, az idén eddig három gyerkőcöt írattak be, így is látható és érezhető az sikeres összefogás a kisiskola megmentéséért.

A palásti Palásthy Pál Egyházi Alapiskolában is növekedett a beíratottak száma. Amíg 2021 tavaszán egyet sem, 2022 áprilisában öt, idén már nyolc gyermeket írattak az egyházi intézménybe.

Az ipolysági székhelyű Bentlakásos Összevont Iskolát a fogyatékkal élő gyermekek látogatják. A speciális igényű gyermekeket nevelő intézménybe áprilisban egyetlen gyerkőcöt sem írattak be.

A szakosztály vezetője végezetül újfent hangsúlyozta: az áprilisi adatok nem véglegesek, hiszen a kései beiratkozások mellett a halasztást kérők is befolyásolják a végleges létszámot.

Meglátjuk, hogy mit hoz a szeptemberben induló új tanév az Ipoly menti kistérségben…

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)