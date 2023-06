Az Európai Parlament minden évben meghirdeti Nagyköveti Iskola programját, amelynek célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését az Európai Unió és az európai parlamenti demokrácia iránt.

A benevezett iskola felállítja junior nagyköveti csapatát, amelynek elsődleges feladata, hogy az intézményt látogató diákokhoz, tetszőleges formában, közelebb hozza az európaiság szellemiségét.

Az Európai Parlamentbe ötévente tartanak választásokat, a következőre 2024-ben kerül sor.

Nagykorú diákjaink már élhetnek a választás jogával, ezért is fontos, hogy foglalkozzunk a témával. Európa változik, és a jövőben egyáltalán nem mindegy, milyen minőségű lesz ez a változás.

Mint kiderült, az idei EPAS egyidejűleg pontverseny is, Szlovákia-szerte 25 másik iskolával „versenyeztünk” a főnyereményért, egy brüsszeli európai parlamenti látogatásért.

A Nagyköveti Iskola program novemberben indult és május végéig tartott. Voltak könnyedebb és komolyabb tevékenységeink. Először is minden osztály kisorsolta, melyik uniós államot fogja képviselni egész évben.

Karácsony előtt sütivásárt tartottunk, amely egyben verseny is volt. Pontoztuk a legötletesebben, legszebben elkészített standot és a legfinomabb édességeket. A nyertesek, az I. D (Németország), az I. A (Spanyolország) és a II. N (Szlovákia) feleletmentesítő kártyát szereztek kiemelkedő teljesítményükkel.

December 22-én Kahoot-kvízt abszolváltak kicsik-nagyok az Európai Unióról. A kicsiknél a II. N, míg a nagyoknál a IV. C győzedelmeskedett az izgalmas vetélkedőben.

Januárban Ivan Štefanec, Szlovákia 14 EP-képviselőjének egyike látogatott el hozzánk és mesélte el diákjainknak, miről szól a munkája.

Februárban „Öltözz az országod színeibe” elnevezésű villámcsődületet tartottak az osztályok. Az adott nap nagyszünetében nagyköveteink különböző paraméterek alapján (résztvevők száma, kivitelezés, szín- és összhatás) pontozták őket. Az első hat helyen végzett csapat, azaz az I. D, I. B, III. C, IV. N VI. N, III. D osztályok nyereménye egy későbbi időpontban megszervezett beszélgetésen való részvétel lehetősége lett.

Márciusban a nők napja alkalmából az EPAS Instagram-oldalán mutattunk be néhány olyan diáklányt, akik tanulmányaikon túl figyelemreméltó eredményeket értek el iskolai vagy magánjellegű területeken. Sajnos a tervezett létszám helyett valóban csak néhányukat sikerült bemutatni. A programból kifolyólag volt ugyanis egy kötelező feladatunk is márciusban: egy, az iskolánkat bemutató kisfilmet kellett határidőre elkészítenünk.

Áprilisban egy korábbi politikus volt a vendégünk. Csáky Pál 1998 és 2006 között töltötte be Szlovákia kormányának kisebbségi ügyekért felelős miniszterelnök-helyettesi pozícióját, és a 2014–2019-es időszakban az Európai Parlamentben képviselte hazánkat, egyben a szlovákiai kisebbséget.

Élvezetes előadásmódja és anekdotái minden bizonnyal emlékezetesek maradnak a hallgatóság számára, annak a korábban említett 6 osztálynak, akik megnyerték a „beöltözős” felhívást.

(Szervezési okokból a IV. N és a III. C nem tudtak részt venni az előadáson.) A fenti találkozónak volt kérdezz-felelek része is, amelynek során diákjaink az aktuális politikai történésekről is érdeklődhettek Csáky Páltól.

Junior nagyköveteink közül hárman is csatlakoztak az iskola ökocsapatához és a Föld napja alkalmából segítettek fát ültetni a városban.

Egy bécsi EPAS iskola felhívására bejelentkeztünk a Danube CleanUp kezdeményezésbe és egy júniusi délutánon a Duna kiválasztott partszakaszán összeszedtük a felhalmozódott műanyaghulladékot.

Végül pedig az Európa-nap tiszteletére szerveztünk vetélkedőt az iskola I–III. évfolyamának. Nagy örömünkre szolgált, hogy 14 osztály nevezett be a versenybe, amelyet az aulában bonyolítottunk le. Először Szalai Adrián IV. C osztályos diákunk tartott online előadást az Európai Unióról, majd minden csapat egy 20 kérdésből álló tematikus tesztet oldott meg. Mivel több csapatnál pontegyezés lépett fel, villámkérdésekkel dőlt el a végső sorrend. A vetélkedőt a II. B osztály nyerte, jutalmuk egy torta volt, a III. C és a III. A csapata pedig tenyérnyi nagyságú Pavlova süteményeket érdemelt ki a 2. és a 3.helyért.

Az EPAS program fél éve alatt hetente találkozott az iskolai csapat.

Hol többen, hol kevesebben, de mindig volt valaki a délutáni megbeszélésen. A végére mindannyian belefáradtunk, tanár, diák egyaránt, valljuk be őszintén, nem volt könnyű munka. A legnagyobb kihívást az összehangolt munka, a határidős feladatok pontos elkészítése és az Instagram-oldalunk anyaggal való megtöltése, szerkesztése és kivitelezése jelentette. 15 posztot tettünk közzé, voltak köztük olyanok is, amelyeket a program koordinátora, az EP Szlovákiai Irodája ajánlott tartalma gyanánt dolgoztunk ki. Ilyen volt a Mobil nélküli világnap, amelynek alkalmából követőink egy kérdőívet válaszolhattak meg. Az anyanyelv nemzetközi napján pedig bemutattuk, honnan származik a mi anyanyelvünk, a magyar.

Itt szeretném megköszönni Farkas Adrianna kolléganőnek, hogy segített kiválasztani a megfelelő verset, Kecskés Fruzsina I. N osztályos tanulónak pedig azt, hogy a legnagyobb szívességgel olvasta videóra Gyimóti Gábor Nyelvlecke című versének részletét.

Csontos Attila VII. N osztályos tanulónak kimondottan hálásak vagyunk, hogy szaktudását adta a kisfilm elkészítéséhez, valamint köszönjük Jóba Zoltánnak a IV. B osztályból, hogy kölcsönözte hozzá a hangját. Szalai Adriánnak a IV. C-ből köszönjük az EP prezentációt.

Köszönettel tartozunk minden osztályfőnöknek, akinek az osztálya bekapcsolódott egy-egy aktivitásba. Deák Irén kolléganőnek külön köszönjük, hogy összeállította az EU-vetélkedő kérdéseit és segített lebonyolítani a versenyt, nélküle ez sokkal nehezebben ment volna.

Köszönöm Kovács Zsuzsanna és Elek József kollégáknak, hogy megszerkesztették a Kahoot-kvíz kérdéseit, továbbá Cibulka Csilla, Juhos Tamás és Jurčina Viktória kollégáknak, hogy közreműködtek a sütivásár zsűrizésében. És Nagy András kollégának, hogy számíthattunk rá a nyomtatási-fénymásolási-informatikai-hangtechnikai munkák ellátásában.

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban szeretném megköszönni a következő diákoknak, hogy vállalkoztak a junior nagykövetek szerepére, vállalták az ezzel járó többletmunkát és kisebb vagy nagyobb mértékben, de mindenképpen hozzájárultak a program sikeréhez.

És bár Brüsszelbe valószínűleg nem jutunk el, nem bánják, hogy részesei voltak a 2022/2023-as EPAS programnak.

ANGYAL Zsófia, I. B – plakátdesign, ötletgazda, pontozó

ANTAL Fanni, I. B – plakátdesign, pontozó, intézkedő

NAGY Fruzsina, I. B – pontozó, mozgatórugó, ötletgazda

OLÁH Lilla, I. B – fényképész, intézkedő

SZÁRAZ Alexandra, I. B – plakátdesign, intézkedő, pontozó

BOGÁR Ábel, I. D – akire MINDIG MINDENBEN számítani lehetett

SZENCZI Tamás, I. D – ötletgazda, riporter

KISS Lili, V. N – fényképész, filmes, intézkedő

ORVOŠ Emma, V. N – Instadesign, tartalmi szerkesztő, intézkedő

SOVINSKY Tamás, V. N – ötletgazda, kérdőíves

VARGA Lili, III. C – ötletgazda, intézkedő, jegyzőkönyvvezető

(Vlahy Anita, Felvidék.ma)

A szerző szenior nagykövet, az SJG tanára