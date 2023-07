A Nagyrőcei járáshoz tartozó Tornalján augusztusban megkezdik a történelmi városi park felújítását, amely Zoltán-kert néven ismert. A projekt mintegy 68 000 euró összegből valósul meg. A parkban tanösvényeket, pihenőhelyeket, fedett térségeket is kialakítanak. Erről Győrfi Erika, a város polgármestere tájékoztatta a TASR hírügynökséget.

A park felújításával, revitalizációjával az a céljuk, hogy még vonzóbbá tegyék ezt a valamikor a lakosság körében oly közkedvelt helyet. A városvezetés szerint hosszú időn keresztül semmiféle közművesítés, felújítás, rendezés nem történt a park területén, sem gondot, sem anyagiakat nem fordítottak rá, így a hely elvesztette egykori népszerűségét a lakosság részéről. Az így kialakult helyzet a város történelmileg, természeti és társadalmi szempontból is komoly helyét jelentősen elértéktelenítette.

“A Zoltán-kert különösen alkalmas a pihenésre, a kikapcsolódásra, a találkozásokra, mert a városban kevés ilyen hely található. Ráadásul a Zoltán-kerten keresztül vezet a csevice-forráshoz irányuló út is, amely szabadon látogatható és nagyon közkedvelt nemcsak a város, hanem a környék lakossága körében is. A parkban régebben szabadtéri színpad, amfiteátrum is volt, valamint szabadtéri mozi szintén, így ott számos kulturális, társadalmi rendezvényre is sor került” – fejtette ki Győrfi Erika polgármester asszony, hozzátéve, hogy egykor 1100 látogatót is fogadtak itt.

A revitalizációra a város a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökségtől szerzett anyagiakat, a munkálatok mintegy 68 000 eurót igényelnek. A rendezés keretében tanösvényeket is építenek, és lényegében felújítják az egész területet. A munkálatok augusztusban kezdődnek és körülbelül fél évig tartanak majd.

Tornalján a történelmi Zoltán-kert a Tornallyay-család birtoka volt, a területén épült fel kúriájuk is. Nevét az utolsó birtokosról, Tornallyay Zoltánról kapta. A parkban több érdekes objektum is megtalálható, ezeken kívül különösen értékesek a több mint 300 éves platánfák.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)